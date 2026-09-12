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12. septembra 2026
Šimkovičová žiada preverenie možného konfliktu záujmov v súvislosti s festivalom Musica Nobilis
Šimkovičová žiada preverenie možného konfliktu záujmov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom.
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12.9.2026 (SITA.sk) - Šimkovičová žiada preverenie možného konfliktu záujmov.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) žiada preverenie možného konfliktu záujmov v súvislosti s festivalom Musica Nobilis. Ako ubezpečila, medializované informácie o možnom konflikte záujmov dvoch členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU) berie vážne a akékoľvek pochybnosti o nestrannosti pri rozhodovaní o verejných prostriedkov sa musia podľa nej dôsledne preveriť. Ministerka si vyžiadala všetky potrebné informácie a bude trvať na tom, aby sa vec objasnila.
Šimkovičovú zároveň mrzí, že takéto informácie sa spájajú práve s festivalom, ktorý ma dlhé roky dobré meno a významné postavenie v kultúrnom priestore. Ak ide však o rozhodovanie o verejných peniazoch, musí podľa nej platiť rovnaký meter pre všetkých vrátane jej vlastných nominantov.
Ako dodala, pri posudzovaní konfliktu záujmov musí byť rozhodujúce to, či konkrétny člen Rady FPU postupuje v súlade so zákonom, nestranne a transparentne a či pri rozhodovaní uprednostňuje verejný záujem pred akýmkoľvek osobným alebo iným záujmom. Zároveň však upozornila, že v tejto chvíli nie je správne robiť predčasné závery.
„Vyžiadané informácie budú dôkladne posúdené a ďalší postup bude závisieť od toho, čo sa v rámci preverovania preukáže. Ak sa potvrdí porušenie pravidiel, musí nasledovať zodpovedajúca reakcia bez ohľadu na to, koho sa bude týkať,“ uzavrela Šimkovičová.
S informáciou o možnom konflikte záujmov v súvislosti s festivalom Musica Nobilis prišla ako prvá Nadácia Zastavme korupciu. Podľa slov nadácie dostal tento festival peniaze od FPU, aj keď pôvodne jeho žiadosť vyradili. Do hodnotenia ju mal vrátiť funkcionár fondu Matúš Oľha, ktorý bol ešte donedávna šéfom Rady FPU.
„Jemu, ani rade neprekážalo, že medzi účinkujúcimi festivalu pôvodne figuroval ich kolega z rady. Zákon to považuje za konflikt záujmov, a to bol aj dôvod, prečo na fonde žiadosť pôvodne vyradili,“ priblížila nadácia s tým, že nejde o prvý prípad, keď podporu získali aj pôvodne vyradené projekty, ktoré boli prepojené na členov rady. Nadácia pripomína, že je to v rozpore práve so zákonom, ktorý v lete 2024 presadilo súčasné ministerstvo kultúry.
Nadácia podotkla, že Musica Nobilis je rešpektovaný a odborne vysoko hodnotený festival, ktorý aj v minulosti opakovane dostal podporu od FPU. Od fondu žiadali takmer 36-tisíc eur a dostali 20-tisíc eur. V programe však pôvodne figuroval ako účinkujúci aj aktuálny člen Rady fondu Ľubomír Richter, čo zákon o fonde považuje za nezlučiteľné.
Podľa sprísneného zákona, ktorý krátko po nástupe schválila súčasná vláda, nemôže byť člen rady či jemu blízka osoba zástupcom žiadateľa a nemôže byť ani v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti. Nadácia upozornila, že účinkovanie v projekte je realizačným vzťahom.
„Práve fakt, že medzi účinkujúcimi festivalu Musica Nobilis bol aj člen rady Richter, viedol zamestnanca fondu k vyradeniu žiadosti. Vtedajší predseda rady Oľha ale požiadal, aby projekt zaradili späť do hodnotenia. S vysvetlením, že sa Richter písomne vzdal nároku na honorár,“doplnila Nadácia Zastavme korupciu s tým, že Richter sa neskôr vzdal aj samotného účinkovania. To však podľa nadácie nezmenilo skutočnosť, že v predloženej žiadosti figuroval.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová žiada preverenie možného konfliktu záujmov v súvislosti s festivalom Musica Nobilis © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) žiada preverenie možného konfliktu záujmov v súvislosti s festivalom Musica Nobilis. Ako ubezpečila, medializované informácie o možnom konflikte záujmov dvoch členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU) berie vážne a akékoľvek pochybnosti o nestrannosti pri rozhodovaní o verejných prostriedkov sa musia podľa nej dôsledne preveriť. Ministerka si vyžiadala všetky potrebné informácie a bude trvať na tom, aby sa vec objasnila.
Šimkovičovú zároveň mrzí, že takéto informácie sa spájajú práve s festivalom, ktorý ma dlhé roky dobré meno a významné postavenie v kultúrnom priestore. Ak ide však o rozhodovanie o verejných peniazoch, musí podľa nej platiť rovnaký meter pre všetkých vrátane jej vlastných nominantov.
Nadácia upozornila na festival Musica Nobilis
Ako dodala, pri posudzovaní konfliktu záujmov musí byť rozhodujúce to, či konkrétny člen Rady FPU postupuje v súlade so zákonom, nestranne a transparentne a či pri rozhodovaní uprednostňuje verejný záujem pred akýmkoľvek osobným alebo iným záujmom. Zároveň však upozornila, že v tejto chvíli nie je správne robiť predčasné závery.
„Vyžiadané informácie budú dôkladne posúdené a ďalší postup bude závisieť od toho, čo sa v rámci preverovania preukáže. Ak sa potvrdí porušenie pravidiel, musí nasledovať zodpovedajúca reakcia bez ohľadu na to, koho sa bude týkať,“ uzavrela Šimkovičová.
S informáciou o možnom konflikte záujmov v súvislosti s festivalom Musica Nobilis prišla ako prvá Nadácia Zastavme korupciu. Podľa slov nadácie dostal tento festival peniaze od FPU, aj keď pôvodne jeho žiadosť vyradili. Do hodnotenia ju mal vrátiť funkcionár fondu Matúš Oľha, ktorý bol ešte donedávna šéfom Rady FPU.
„Jemu, ani rade neprekážalo, že medzi účinkujúcimi festivalu pôvodne figuroval ich kolega z rady. Zákon to považuje za konflikt záujmov, a to bol aj dôvod, prečo na fonde žiadosť pôvodne vyradili,“ priblížila nadácia s tým, že nejde o prvý prípad, keď podporu získali aj pôvodne vyradené projekty, ktoré boli prepojené na členov rady. Nadácia pripomína, že je to v rozpore práve so zákonom, ktorý v lete 2024 presadilo súčasné ministerstvo kultúry.
Festival získal od fondu 20-tisíc eur
Nadácia podotkla, že Musica Nobilis je rešpektovaný a odborne vysoko hodnotený festival, ktorý aj v minulosti opakovane dostal podporu od FPU. Od fondu žiadali takmer 36-tisíc eur a dostali 20-tisíc eur. V programe však pôvodne figuroval ako účinkujúci aj aktuálny člen Rady fondu Ľubomír Richter, čo zákon o fonde považuje za nezlučiteľné.
Podľa sprísneného zákona, ktorý krátko po nástupe schválila súčasná vláda, nemôže byť člen rady či jemu blízka osoba zástupcom žiadateľa a nemôže byť ani v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti. Nadácia upozornila, že účinkovanie v projekte je realizačným vzťahom.
„Práve fakt, že medzi účinkujúcimi festivalu Musica Nobilis bol aj člen rady Richter, viedol zamestnanca fondu k vyradeniu žiadosti. Vtedajší predseda rady Oľha ale požiadal, aby projekt zaradili späť do hodnotenia. S vysvetlením, že sa Richter písomne vzdal nároku na honorár,“doplnila Nadácia Zastavme korupciu s tým, že Richter sa neskôr vzdal aj samotného účinkovania. To však podľa nadácie nezmenilo skutočnosť, že v predloženej žiadosti figuroval.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová žiada preverenie možného konfliktu záujmov v súvislosti s festivalom Musica Nobilis © SITA Všetky práva vyhradené.
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