Blanárovo ministerstvo si predvolalo britského veľvyslanca, žiada odpovede týkajúce sa medializovanej zmluvy

Slovenský premiér Robert Fico v utorok na tlačovej besede tvrdil, že ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe.Ovplyvňovanie sa podľa Fica malo týkať aj ostatných parlamentných volieb na Slovensku, v septembri 2023. Tie mali podľa slovenského premiéra byť ovplyvňované v prospech Progresívneho Slovenska , odvolal sa na informácie od investigatívnej skupiny Declassified. Autor článku na stránke Declassified UK Ficove tvrdenia odmieta.

30.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si v stredu predvolalo na konzultácie veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Nigela Bakera . Konzultácie podľa rezortu súviseli so zverejnenými informáciami z britských zdrojov „o závažných podozreniach z ovplyvňovania vnútorných záležitostí a zasahovania do demokratických princípov suverénneho štátu“.Na pokyn ministra Juraja Blanára Smer-SD ) tlmočil generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí Ladislav Babčan britskému veľvyslancovi znepokojenie slovenskej strany z medializovaných informácií.Slovenská diplomacia požiadala o jednoznačné odpovede týkajúce sa zmluvy, ktorá mala byť uzatvorená medzi britským ministerstvom zahraničných vecí a mediálnou agentúrou Zinc Network na nábor influencerov.„Dali sme konkrétne otázky a požiadali sme o jasné odpovede, či okrem medializovanej zmluvy existuje ešte akákoľvek iná zmluva, ktorá sa týka aktivít na území SR. Požiadali sme rovnako o zoznam všetkých influencerov, ktorí na tomto základe pôsobili či pôsobia na Slovensku. Chceme vedieť, aký obsah príspevkov influencerov bol zverejnený a aká bola ich výška odmien. Zároveň, či je takáto zmluva naďalej platná a ak áno, požiadali sme o okamžité zastavenie kontraktov,“ priblížil Blanár a doplnil, že ďalšie otázky sa zameriavajú na angažovanosť a mieru zasahovania britského rezortu diplomacie, ako aj dôvody utajenia takejto zmluvy a neoznačenia jednotlivých kampaní.Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že Slovensku záleží na dobrých vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, no v rámci vzájomnej dôvery je mimoriadne dôležité, „aby náš aliančný partner predložil všetky informácie a vysvetlil nejasnosti, ktoré tu stále sú“.Britská strana na stretnutí potvrdila dodanie odpovedí na otázky v priebehu augusta. Slovenská republika následne vyhodnotí odpovede britskej strany a rozhodne o ďalšom postupe.„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR jednoznačne odmieta akékoľvek zasahovanie iného štátu do vnútropolitických záležitostí suverénnej Slovenskej republiky s akýmkoľvek deklarovaným úmyslom, akým je aj ovplyvňovanie účasti vo voľbách, ku ktorému sa britská strana verejne prihlásila vo svojom vyjadrení zverejnenom v utorok 29. júla 2025 na sociálnych sieťach ambasády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR,“ uviedol rezort zahraničia.Britské ministerstvo zahraničných vecí označilo ešte v utorok za úplne nepravdivé akékoľvek tvrdenie o tom, že by sa Spojené kráľovstvo usilovalo ovplyvňovať výsledky volieb alebo povzbudzovať k voľbe za, alebo proti, konkrétnej politickej strane.„Táto aktivita bola zameraná na povzbudenie mladých ľudí k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách, a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo podporu,“ píše sa v stanovisku britského ministerstva zahraničných vecí.