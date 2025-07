Ako a kde sa pestuje slovenská zelenina? Moderné technológie, špičkové osivá a farmári, ktorí myslia na budúcnosť

Každá kvapka vody sa počíta

30.7.2025 (SITA.sk) - Paradajky, papriky, uhorky, cukety, tekvice, karfiol, zemiaky, cesnak či melóny sa na Slovensku pestujú v špičkovej kvalite vďaka kombinácii moderných technológií, starostlivo vybraného osiva a skúseností domácich odborníkov aj zahraničných poradcov."Na našej farme používame tie najlepšie dostupné odrody a technológie. Sledujeme vývoj každého štádia rastliny, kontrolujeme výživu, vlhkosť pôdy aj zdravotný stav porastov. Vďaka tomu vieme pestovať zeleninu s výbornou chuťou a výťažkom, ale zároveň šetrne k prírode," hovorí Peter Kelemen, pestovateľ z družstva OVOZELA, ktoré patrí medzi lídrov v oblasti produkcie čerstvej zeleniny na Slovensku.Jednou z hlavných priorít moderného pestovania je úspora vody. Pestovatelia preto zavádzajú presné závlahové systémy, kvapkovú závlahu a senzoriku pôdnej vlhkosti, ktoré umožňujú zavlažovať efektívne – len tam a vtedy, kde je to potrebné. V skleníkoch sa voda recykluje a opätovne využíva, čím sa minimalizujú straty a šetria sa prírodné zdroje."Našim cieľom je vyprodukovať čo najviac zeleniny s čo najmenšou spotrebou vody. Pracujeme s každou kvapkou, ako keby bola posledná," dopĺňa Peter Kelemen.Slovenské poľnohospodárstvo čelí čoraz častejším výkyvom počasia – od nečakaných mrazov cez prívalové dažde až po dlhé obdobia sucha. Tieto extrémy môžu zásadne ovplyvniť úrodu, a preto pestovatelia investujú do ochranných systémov, moderných technológií a automatizácie, ktorá zvyšuje odolnosť a efektivitu výroby.Zároveň sa mení aj charakter práce na poli. "Práca v poľnohospodárstve už nie je len o fyzickej námahe. Je to práca s dátami, presnými prístrojmi a inteligentnými strojmi. Aj preto sa snažíme automatizovať čo najviac procesov – od sejby až po zber," vysvetľuje Kelemen.Slovenskí farmári spolupracujú s odborníkmi z krajín ako Holandsko či Taliansko, ktoré patria medzi svetových lídrov v oblasti intenzívneho a ekologického zeleninárstva. Zahraniční poradcovia pomáhajú optimalizovať výživu rastlín, ochranu porastov, riadenie klímy v skleníkoch aj zberové technológie.Paradajky, papriky a uhorky sa pestujú v moderných skleníkoch a fóliovníkoch na juhu Slovenska. Skleníky sú vybavené automatickým vetraním, LED osvetlením a ekologickým vykurovaním z obnoviteľných zdrojov. Zemiaky, cesnak, cibuľa, karfiol či tekvice sa pestujú tradične na poli, ale aj tu sa uplatňujú presné stroje, satelitné mapovanie a monitoring porastov pomocou digitálnych nástrojov.Slovenskí pestovatelia dokazujú, že aj v náročných podmienkach sa dá pestovať zelenina, ktorá je chutná, čerstvá, udržateľná a konkurenčná. Kúpou slovenskej zeleniny spotrebiteľ podporuje nielen domácu produkciu, ale aj budúcnosť poľnohospodárstva, ktoré drží krok s najvyspelejšími krajinami."Naším cieľom je, aby slovenský spotrebiteľ mal každý deň prístup k čerstvej, domácej a kvalitnej zelenine. Aj preto robíme maximum – od výberu osiva, cez technológie až po úsporu vody a energií," uzatvára Peter Kelemen z družstva Ovozela.Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.