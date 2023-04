Blinken povedal, či únik utajených dokumentov o vojne na Ukrajine a Zelenskom ovplyvnil spoluprácu so spojencami

Ich spoluprácu to neovplyvnilo

Zatkli člena leteckej národnej gardy

15.4.2023 - Nedávny únik utajených dokumentov americkej armády, ktoré obsahovali aj citlivé informácie o vojne na Ukrajine, podľa amerického ministra zahraničia neovplyvnili spoluprácu so spojencami a bezpečnostné partnerstvá. Antony Blinken o úniku hovoril počas návštevy Vietnamu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Blinken na americkom veľvyslanectve v Hanoji povedal, že odvtedy, čo zaznamenali uniknuté informácie, sa nimi zaoberali s partnermi a spojencami, a to na vysokej úrovni.„Jasne sme vyjadrili svoj záväzok chrániť spravodajské informácie a náš záväzok voči našim bezpečnostným partnerstvám,“ vysvetlil diplomat.„Prinajmenšom to, čo som doteraz počul, je ocenenie krokov, ktoré podnikáme, a neovplyvnilo to našu spoluprácu,“ dodal.Pre únik utajených dokumentov vo štvrtok zatkli 21-ročného člena Massachusettskej leteckej národnej gardy Jacka Teixeiru a v piatok ho formálne obvinili.CNN preskúmala niektoré z dokumentov, ktoré odhaľujú citlivé informácie o kľúčových slabinách obrany Ukrajiny, o rozsahu, v akom USA prenikli na ruské ministerstvo obrany a do ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny, a o rozsahu amerického špehovania nepriateľov a spojencov, vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Zdroj blízky ukrajinskému prezidentovi pre CNN povedal, že v dôsledku úniku už upravili niektoré vojenské plány.