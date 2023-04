V Sudáne vypukli strety medzi armádou a polovojenskou skupinou, v uliciach sú aj tanky a zomrelo niekoľko ľudí (video)

V hlavnom meste bolo vidno aj tanky

Násilné strety vyvolávajú obavy

15.4.2023 (SITA.sk) - V sobotu v sudánskom hlavnom meste i na iných miestach v krajine vypukli strety medzi sudánskou armádou a mocnými polovojenskými silami, čo vyvolalo obavy zo širšieho konfliktu.Streľbu bolo počuť v Chartúme z viacerých častí i v susednom meste Umm Durmán, kde od prevratu v roku 2021 armáda i milície zhromaždili desaťtisíce vojakov.Sobotné boje sa začali na vojenskej základni južne od Chartúmu. Strety sa potom rozšírili po hlavnom meste, vrátane sídla armády, letiska a prezidentského paláca. Milície Jednotky rýchlej podpory (RSF), ktoré tvrdia, že majú pod kontrolou strategické lokality, a armáda sa zo stretov navzájom obviňujú.Svedkovia uviedli, že bojovníci z oboch strán strieľali z obrnených vozidiel a zo samopalov namontovaných na pick-upoch v husto obývaných oblastiach. V Chartúme bolo vidno aj tanky. Armáda uviedla, že začala útočiť z lietadiel a bezpilotných lietadiel na pozície RSF v hlavnom meste a okolí.Boje o letisko v Chartúme viedli k poškodeniu niekoľkých lietadiel.Výbor sudánskych lekárov informoval, že strety si vyžiadali najmenej troch mŕtvych civilistov a desiatky zranených.Vypuknutie násilností v Sudáne vyvolalo obavy naprieč medzinárodnou komunitou. Na zastavenie bojov a pokračovanie v rokovaniach vyzvali generálny tajomník OSN António Guterres , šéf diplomacie EÚ Josep Borrell , šéf Africkej únie Moussa Faki Mahamat , generálny tajomník Ligy arabských štátov Ahmed Aboul Gheit, minister zahraničných vecí USA Antony Blinken či Katar, Egypt, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.Strety vznikli v čase eskalujúceho napätia medzi armádou a RSF, čo si vynútilo odloženie podpisu medzinárodne podporovanej dohody s politickými stranami s cieľom oživiť demokratický prechod v krajine. Napätie medzi armádou a RSF pramení z toho, ako by sa milície mali integrovať do armády a aký orgán by mal na proces dohliadať. Fúzia je kľúčovou podmienkou nepodpísanej dohody o prechode v Sudáne.