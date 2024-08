Blinken vyzval všetky strany na Blízkom východe, aby sa vyhli eskalácii konfliktu a „urobili správne rozhodnutia“

1.8.2024 (SITA.sk) - Americký minister zahraničia Antony Blinken vyzval všetky strany na Blízkom východe , aby sa vyhli eskalácii, ktorá by uvrhla región do ešte väčšieho konfliktu. Vyjadril sa tak po zabití politického lídra militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne, ktoré Irán a Hamas pripisujú Izraelu.Blinken počas návštevy mongolského Ulanbátaru vo štvrtok apeloval, aby krajiny „v nasledujúcich dňoch urobili správne rozhodnutia“.„Práve teraz cesta, ktorou sa región uberá, smeruje k ďalšiemu konfliktu, väčšiemu násiliu, väčšiemu utrpeniu, väčšej neistote a je dôležité, aby sme prelomili tento cyklus, a to sa začína prímerím, na ktorom sme pracovali. Verím, že je to nielen dosiahnuteľné, ale treba to dosiahnuť,“ povedal šéf americkej diplomacie.Minister je aj v Ázii podľa svojich slov v kontakte s regionálnymi lídrami vrátane premiéra Kataru a ministra zahraničia Jordánska.„Všetci sa sústreďujeme na to, aby sme sa zaistili, že prímerie dostaneme do cieľa a budeme na ňom stavať pre dobro všetkých, pre budúcnosť,“ dodal.