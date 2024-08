Parák: Ministerka Šimkovičová sa zrejme rozhodla, že slovenské národné pamiatky v tomto roku pomoc nepotrebujú (video)

Všetko bolo pripravené za bývalého vedenia

Tento rok sa práce nemôžu realizovať

Do platnosti vstupuje novela zákona

1.8.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) zrejme usúdila, že slovenské národné pamiatky v tomto roku pomoc nepotrebujú. Myslí si to tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre kultúru René Parák Na tlačovej besede uviedol, že ide celkovo o viac ako 20 miliónov eur určených na ochranu a obnovu pamiatok a pripomenul, že výzvy na predkladanie projektov boli vyhlásené do októbra minulého roka, potom sa termín predĺžil do konca roka. Dosiaľ však podľa neho nik nemá ani cent.Na ministerstve bolo podľa jeho názoru všetko pripravené ešte za bývalého vedenia ministerstva, a to vrátane návrhov na hodnotiace komisie. Parák tvrdí, že stačilo, aby ministerka komisie potvrdila. To sa ale nestalo.„V každom prípade nemáme do dnešného dňa žiadny menný zoznam komisií, ktoré by tieto projekty posudzovali," zdôraznil s tým, že ani projekty nie sú vyhodnotené.Parák akcentoval, že je to prvýkrát v histórii, čo takto meškajú peniaze na obnovu hradov. Rovnako poukázal na to, že pri takomto tempe by žiadatelia mohli dostať prostriedky možno na jeseň. Tímlíder SaS pre kultúru však poznamenal, že v neskorých jesenných, prípadne zimných mesiacoch sú práce v exteriéri veľmi náročné.Grantový program Obnovme si svoj dom by podľa neho mal byť zriadený ako nezávislý verejnoprávny fond, prípadne by mohol byť priradený k Fondu na podporu umenia „Jediné šťastie je, že žiadatelia si môžu preniesť dotácie do ďalšieho roka," podotkol, no dodal, že tento rok sa tak práce na pamiatkach, ktoré veľmi potrebujú opravy, realizovať nemôžu.Poslanec za SaS Vladimír Ledecký dodal, že ide o unikátny projekt a poukázal na to, že je to aj projekt, ktorý pomáha zamestnávať ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí majú problém zamestnať sa.Tí, ktorí sa rekonštrukciám venujú podľa jeho slov premeškali väčšinu obdobia vhodného na rekonštrukčné práce vzhľadom na to, že väčšina prác sa robieva na jar a v lete. Zdôraznil, že projekt roky fungoval, no teraz kolabuje, respektíve sa spomalil.„Treba jasne povedať, že ministerstvo kultúry zlyhalo vo všetkých smeroch," deklaroval.Ministerstvo kultúry približne v polovici júla informovalo, že sa rozhodlo pozdržať schválené žiadosti projektu Obnovme si svoj dom do 1. augusta. Dôvodom je to, že rezort kultúry pracoval na projekte reštaurovania a obnovy kultúrnych pamiatok podľa pôvodného znenia zákona o rozpočtových pravidlách. Ten ale podľa MK SR neumožňuje žiadateľom dostatočný čas na čerpanie získaných prostriedkov.Začiatkom augusta ale vstupuje do platnosti novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá by im mala zabezpečiť o 17 mesiacov viac na vyčerpanie zdrojov. Ministerstvo tiež koncom mája informovalo, že spustilo proces hodnotenia žiadostí v programe Obnovme si svoj dom a vymenovalo členov hodnotiacich komisií. Tie by mali hodnotiť v tomto roku viac ako 990 projektových žiadostí.Krátko pred tým ministerstvo kritizovali viaceré opozičné parlamentné politické subjekty, hovorili o meškaní hodnotenia projektov, aj o ohrození projektu Obnovme si svoj dom.