Blíži sa definitívne rozuzlenie krízy v Hlase a v SNS, Smer je podľa Fica pripravený na všetky varianty – VIDEO

11.2.2025 (SITA.sk) - Blíži sa definitívne rozuzlenie krízy v Hlase a SNS, ktoré bude viesť buď k ďalšiemu plneniu programového vyhlásenia, alebo k predčasným voľbám. Uviedol to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti."Smer-SD ako skúsená a stabilná strana pripravená na všetky varianty," povedal. Premiér si zároveň myslí, že voľby sú ešte ďaleko. Zároveň priznal, že riešenie krízy, ktorú spôsobili Hlas a SNS tým, že neudržali svoje poslanecké kluby, mu zaberá veľa energie.Fico sa nevyhol kritike opozície, ktorá sa podľa predbieha vo farizejstve, oportunizme a klamstvách. "Výborne som sa zabával na predsedovi KDH pánovi Majerskom , ktorý opätovne spustil obľúbenú súťažnú disciplínu, kto s kým nebude po voľbách spolupracovať a s primeraným opovrhnutím odmietol Smer-SD, vraj sa mojkáme s extrémistami," uviedol Fico.Podľa jeho slov je pravda, že Smer sa ešte stále "mojká" s Hlasom a Slovenskou národnou stranou, avšak nevšimol si, že by boli extrémistami. "V spôsobovaní problémov áno, ale nie v názoroch alebo v programe. A pravda je aj to, že je ťažšie nájsť väčšieho farizeja, ako je kádehácky Majerský," povedal na adresu predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského.Ako doplnil, na nedávnom výjazdovom zasadnutí vlády v Kežmarku stál predseda KDH "v prvom rade na vládne peniaze" a na tlačovej konferencii vystupoval spolu s Ficom, ako keby boli koaliční partneri. "A potom príde do televízie a hovorí o smeráckej pliage. Nehovorili ste, pán Majerský, nedávno o inej pliage v súvislosti s Progresívnym Slovenskom ?" povedal premiér.Fico sa tiež ohradil voči kritike opozície, ktorá mu vyčítala, že predčasne odišiel z neformálneho samitu členských krajín Európskej únie . "Keď to bol taký super dôležitý samit, prečo k nemu nezasadal príslušný európsky výbor slovenského parlamentu, ako je železným pravidlom?" argumentoval Fico a zároveň sa pýtal, kde sú nejaký závery z tohto samitu a prečo po ňom neboli žiadne tlačové besedy.Zdôraznil, že sa nezúčastnil len neformálnej večere s britským premiérom, pretože po dvoch dôležitých rokovaniach s komisárom pre energetiku a komisárom pre právny štát sa u predsedu Európskej rady ospravedlnil. "Odišiel som na Slovensko, lebo riešim krízu v Slovenskej národnej strane a v Hlase , ktorú sa zatiaľ ani Hlasu, ani SNS nepodarilo vyriešiť," poznamenal.