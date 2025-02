Mikulec: Poľsko je pre ruskú hrozbu v najvyššej pohotovosti, predstavitelia slovenskej vlády sa na letisku v Kuchyni hrajú – VIDEO

Poľsko v súvislosti s ruským útokom na ukrajinskú energetickú infraštruktúru uviedlo letectvo do stavu najvyššej pohotovosti. Velenie ozbrojených síl Poľska uviedlo na sociálnej sieti, že zapojené boli všetky sily, teda radarový systém, stíhačky a aktivované boli aj systémy protivzdušnej obrany.





11.2.2025 (SITA.sk) - Zatiaľ čo Poľsko uviedlo svoje ozbrojené sily do stavy najvyššej pohotovosti pre ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, predstavitelia slovenskej vlády sa na letisku v Kuchyni hrajú. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede opozičný poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec hnutie Slovensko ).Predseda vlády Robert Fico , ale aj ministri obrany a vnútra by podľa neho mali v súvislosti s poslednými ruskými útokmi informovať verejnosť, aké prijali opatrenia. Namiesto toho si podľa neho v Kuchyni púšťajú „blikajúce hračky" pričom tvrdia, že tak chránia našu energetickú infraštruktúru.„Namiesto toho aby sa postavili a povedali občanom, prečo Poľská republika informovala o tom, že postavila do najvyššieho stupňa pohotovosti ozbrojené sily, máme vládnych činiteľov, ktorí sa v Kuchyni hrajú s nejakými vrtuľníčkami a štvorkolkami," uviedol Mikulec.Zároveň zdôraznil, že Poľsko jasne vníma hrozbu Ruska. Slovenská vláda však podľa Mikulca hrá divadlo, pričom by mala informovať aspoň o tom, kto momentálne zabezpečuje ochranu nášho vzdušného priestoru, keďže tri stíhacie lietadlá F-16 sú podľa neho ešte v hangároch. „Ale nič, oni sa hrajú," dodal Mikulec.