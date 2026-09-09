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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Blíži sa okrúhly 70. ročník pretekov Okolo Slovenska. Aké hviezdy prídu pod Tatry?


Tagy: Okolo Slovenska

V pelotóne bude aj tucet domácich jazdcov, jeden z nich vo farbách tímu kategórie World Team. Už v druhej polovici nasledujúceho týždňa sa uskutoční okrúhly 70. ročník cyklistických pretekov Okolo ...



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mygnier2 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - V pelotóne bude aj tucet domácich jazdcov, jeden z nich vo farbách tímu kategórie World Team.


Už v druhej polovici nasledujúceho týždňa sa uskutoční okrúhly 70. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Jeho tohtosezónna edícia sa začne v stredu 16. septembra v Košiciach a vyvrcholí 20. septembra na Kráľovej holi.

Na štarte sa predstavia jazdci z 28 krajín, pozvánku od organizátorov prijali aj tri zoskupenia kategórie World Team - Soudal Quick-Step, Lotto–Intermarché a Groupama–FDJ United. Počas piatich etáp absolvujú dovedna 889,4 kilometra.

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Jednou z hviezd pelotónu bude len 22-ročný Francúz Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step, ktorý vlani na tomto podujatí ovládol štyri z piatich etáp a v jari 2026 sa stal víťazom bodovacej súťaže na Giro d'Italia. Chýbať nebude ani celkový víťaz Okolo Slovenska z roku 2019 Belgičan Yves Lampaert z rovnakej stajne.

Lákať môže aj Španiel Jon Izagirre z tímu Cofidis, ktorý sa v minulosti predstavil už na 19 Grand Tours, dvanásťkrát štartoval na Tour de France.

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V pelotóne bude aj tucet domácich jazdcov. Martin Svrček príde vo farbách tímu Soudal Quick-Step. Ďalší štyri Slováci sa predstavia v kontinentálnych zoskupeniach – Juraj Jurík (Kolesarski klub Novo Mesto), Tomáš Sivok (Voster ATS), Matúš Novák (Tirol KTM Cycling Team) a Richard Riška (Hrinkow Advarics).

Slovenský tím Dukla Banská Bystrica sa predstaví v zložení Dávid Kaško, Martin Haluška, Jakub Javor, Lukáš Panáček, Sebastián Michalec, Denis Hoza a Peter Šoltés.

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Viac ako Slovákov bude Poliakov (15), Talianov (14) aj Čechov (13). Desiatich pretekárov "dodajú" Belgicko aj Nórsko, deviatich Francúzsko a Holandsko.

"Trasa ponúkne rozdielne typy etáp – od mestského okruhu v Košiciach cez zvlnené pasáže až po náročné horské úseky. O celkovom poradí môžu rozhodovať vrchárske prémie, technické pasáže aj rýchle mestské dojazdy. Vrcholom jubilejného ročníka bude záverečná etapa so stúpaním na Kráľovu hoľu. Ikonický horský dojazd môže byť zároveň miestom, kde sa definitívne rozhodne o držiteľovi žltého dresu a víťazovi 70. ročníka Okolo Slovenska. Pelotón počas piatich dní prejde viac ako 120 mestami a obcami, čím sa preteky opäť stanú veľkou športovou udalosťou nielen pre samotné etapové mestá, ale pre celé Slovensko," uviedli organizátori na oficiálnom webe Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).


Zdroj: SITA.sk - Blíži sa okrúhly 70. ročník pretekov Okolo Slovenska. Aké hviezdy prídu pod Tatry? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Okolo Slovenska
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