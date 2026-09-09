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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Zahral si aj na MS 2026. Austrálčan Volpato dostal pokutu za pozitívny test na drogy


Tagy: Austrálska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Serie A 2026/2027

Hráč talianskeho Sassuola, ktorý sa predstavil aj na MS 2026, mal v tele kokaín počas cestnej kontroly. Austrálsky futbalista Cristian Volpato, ktorý sa nedávno predstavil na majstrovstvách sveta v ...



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egypt_australia_wcup_soccer_47215 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Hráč talianskeho Sassuola, ktorý sa predstavil aj na MS 2026, mal v tele kokaín počas cestnej kontroly.


Austrálsky futbalista Cristian Volpato, ktorý sa nedávno predstavil na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, dostal od polície pokutu za pozitívny test na kokaín. Ten mu v tele odhalili ešte v júli počas cestnej kontroly.

Volpata zastavili za prekročenie rýchlosti v uliciach Sydney, následný test ukázal pozitívny výsledok na spomenutú drogu. Polícia Nového Južného Walesu potvrdila, že aj opakované vzorka obsahovala kokaín.

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Dvadsaťdvaročný futbalista za to dostal pokutu vo výške 722 austrálskych dolárov (cca 448 eur) a má pozastavenú platnosť vodičského oprávnenia.

Ofenzívny stredopoliar či krídelník hráva od leta 2023 v Taliansku za US Sassuolo zo Serie A. Ako mládežník reprezentoval Taliansko, medzi seniormi si však vybral rodnú Austráliu.

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Debutoval v júni v prípravnom súboji proti Švajčiarsku, následne zasiahol do troch zo štyroch duelov Austrálčanov na MS 2026.

Volpata sa narodil a vyrastal v Sydney, od leta 2020 pôsobil v AS Ríme a potom v spomenutom Sassuole.


Zdroj: SITA.sk - Zahral si aj na MS 2026. Austrálčan Volpato dostal pokutu za pozitívny test na drogy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Austrálska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Serie A 2026/2027
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