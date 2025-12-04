Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Blíži sa prestížne podujatie CEE Forum pod taktovkou Financial Times Group


Tagy: CEE Forum Financial Times PR

Viac ako 2 000 predstaviteľov vlád, bánk, spoločností a investorov z vyše 50 krajín sveta sa 13. a 14. januára 2026 stretne vo Viedni na 31. ročníku Finančného fóra pre región strednej a východnej ...



cee forum 2025_sabine klimpt_1 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Viac ako 2 000 predstaviteľov vlád, bánk, spoločností a investorov z vyše 50 krajín sveta sa 13. a 14. januára 2026 stretne vo Viedni na 31. ročníku Finančného fóra pre región strednej a východnej Európy.


Ako súčasť skupiny Financial Times Group teraz CEE Forum získava širší globálny dosah a väčšiu viditeľnosť. Na podujatí sa zídu ministri financií, riaditelia a guvernéri centrálnych bánk z popredných krajín, aby riešili kľúčové ekonomické výzvy regiónu strednej a východnej Európy. Tentokrát sa do diskusií zapoja aj novinári z Financial Times, ktorí na jedno z najvplyvnejších ekonomických podujatí v Európe prinesú špičkové komentáre a dátami podložené analýzy.

CEE Forum tradične udáva tón pre nadchádzajúci finančný rok. V rámci plánovaného ročníka 2026 vystúpia aj poprední vládni predstavitelia a významné osobnosti, ako napríklad:

  • Markus Marterbauer, Minister financií Rakúska

  • Marko Primorac, Podpredseda vlády a minister financií Chorvátska

  • Alexandru Nazare, Minister financií Rumunska

  • Jürgen Ligi, Minister financií Estónska

  • Zoltán Kurali, Zástupca guvernéra Maďarskej národnej banky

  • Petar Chobanov, Zástupca guvernéra Bulharskej národnej banky

  • Martin Galstyan, Guvernér Arménskej centrálnej banky

  • Anca Dragu, Guvernér Moldavskej národnej banky

  • Irena Radović, Guvernér Centrálnej banky Čiernej hory

  • Gent Sejko, Guvernér Albánskej banky

  • Ana Mitreska, Viceguvernér Národnej banky Severného Macedónska

  • Karol Czarnecki, Riaditeľ oddelenia pre riadenie verejného dlhu na Ministerstve financií Poľska



Dvojdňové podujatie sa bude venovať kľúčovým témam, ktoré definujú hospodársky a finančný vývoj v regióne strednej a východnej Európy. Súčasťou diskusií budú aj témy štátneho dlhu, fiškálnej a menovej politiky, vývoja v bankovom sektore, súkromného kapitálu a investičných trendov. Programové bloky sa budú zaoberať aj potrebami financovania obrany v Európe, prioritami v oblasti energetiky a infraštruktúry, udržateľným financovaním, sekuritizáciou, krytými dlhopismi a poskytnú komplexný makroekonomický a regionálny pohľad.

"Už viac ako 30 rokov slúži podujatie CEE Forum ako barometer pre bankové a finančné trhy v regióne strednej a východnej Európy," hovorí Francesca Cockcroft, produktová riaditeľka pre kapitálové trhy, FT Live. "Teraz, ako súčasť skupiny Financial Times, bude fórum čerpať z dôveryhodných analýz a globálneho postavenia FT. Našou pretrvávajúcou snahou je pokračovať vo zvyšovaní viditeľnosti podujatia a prehlbovaní jeho prepojenia medzi regiónmi a sektormi," dodáva.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Blíži sa prestížne podujatie CEE Forum pod taktovkou Financial Times Group © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: CEE Forum Financial Times PR
