Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Barbora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. decembra 2025

Súdny proces s únoscom študentky pokračuje predvolaním ďalšieho znalca, opäť s vylúčením verejnosti


Tagy: Súdy Únos Znásilnenie

Na pôde Mestského súdu Bratislava I vo štvrtok pokračuje súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v ...



Zdieľať
gettyimages 1494529981 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I vo štvrtok pokračuje súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Ivo P. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.

Výsluchy boli neverejné


Zo štvrtkového pojednávania bola opätovne vylúčená verejnosť, keďže v rámci dokazovania predvolali znalca z oblasti gynekológie. Neverejné boli aj predošlé výsluchy dvoch znalcov z iných odborov. Obžalovaný sa na začiatku procesu v októbri pred súdom nevyjadril, či je vinný, alebo nevinný.

Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa aj ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil. „K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo,“ vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov.

Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu. Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do bytu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiaval ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín. V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu.

Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou. „Nevedel som, čo s ňou mám robiť,“ uviedol na októbrovom pojednávaní s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné. Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky.

Obžalovaný bol vzatý do väzby


Sudca pre prípravné konanie ešte vo februári tohto roku vyhovel návrhu prokurátorky a vzal Iva P. do väzby. Dôvodom bola obava z úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti. Stalo sa tak po tom, čo bývalého záchranára Iva P. vo veci opätovne obvinili.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR konajúc v mene generálneho prokurátora v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR predtým vo februári rozhodol v sťažnostnom konaní o zrušení uznesenia prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava z apríla 2024 o zastavení trestného stíhania Iva P., obvineného pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Zároveň prokurátor generálnej prokuratúry prokurátorke krajskej prokuratúry uložil, aby vo veci znovu konala a rozhodla.

Ústavný súd ešte v januári 2025 zrušil pôvodné rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré potvrdilo pôvodné zastavenie trestného stíhania Iva P. pre nepríčetnosť. Z tohto dôvodu musel Krajský súd v Bratislave zrušiť rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý ešte v decembri minulého roku vyhovel návrhu prokuratúry a rozhodol o povolení obnovy konania v prípade Iva P. Ten sa vtedy nachádzal vo výkone ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.

Študentka zmizla na ceste domov


Ešte koncom apríla 2024 totiž bolo voči nemu z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu zastavené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia vo viacčinnom súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Rozhodnutie sa opieralo o závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného s konštatovaním duševnej choroby v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. Názory iných lekárov však následne vzbudili pochybnosti o pôvodnej diagnóze nepríčetnosti Iva P.

Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami, vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.


Zdroj: SITA.sk - Súdny proces s únoscom študentky pokračuje predvolaním ďalšieho znalca, opäť s vylúčením verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdy Únos Znásilnenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blíži sa prestížne podujatie CEE Forum pod taktovkou Financial Times Group
<< predchádzajúci článok
„Slayáda“ za 17 miliónov eur: Drucker nariadil kontrolu prípadu NITC, posvieti si na nákup outletu vo Voderadoch – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 