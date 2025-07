Blíži sa veľkolepé vesmírne divadlo v podobe krvavého mesiaca, viditeľné bude aj zo Slovenska

Jedinečné zatmenie mesiaca

Najlepší spôsob sledovania

27.7.2025 (SITA.sk) - Blíži sa veľkolepé vesmírne divadlo, ktoré bude možné pozorovať aj zo Slovenska. Úplné zatmenie Mesiaca čaká časť sveta a Európy v nedeľu 7. septembra od 19:20 do 23:00. Zem sa dostane priamo medzi Slnko a Mesiac, čím bude blokovať slnečné svetlo a bude vrhať tieň na povrch Mesiaca.Ako informuje portál iMeteo.sk, toto zatmenie bude okrem iného jedinečné aj tým, že Mesiac nadobudne červenkastý odtieň, vďaka čomu si vyslúžil prívlastok „krvavý“. Tento efekt nastáva z dôvodu, že zemská atmosféra rozptyľuje kratšie vlnové dĺžky slnečného svetla, zatiaľ čo umožňuje dlhším vlnovým dĺžkam – červenému a oranžovému svetlu – ohnúť sa do zemského tieňa a osvetliť Mesiac.Je to rovnaký jav, ktorý dáva východom a západom slnka ich bohaté oranžovo-červené odtiene. Mesiac bude mať tento krvavý nádych približne 65 minút a najlepšie bude pozorovateľný v tých oblastiach sveta, kde bude počas zatmenia večer alebo noc.Na rozdiel od zatmenia Slnka je pozorovanie zatmenia Mesiaca úplne bezpečné. Viditeľné bude aj voľným okom, nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie, avšak použitie ďalekohľadu alebo teleskopu môže umocniť tento zážitok, podotýka portál iMeteo.sk.Najlepší spôsob sledovania je z miesta, ktoré sa nachádza mimo mestských svetiel s nerušeným výhľadom na oblohu. Základným predpokladom však bude, aby nebola v daný deň veľká oblačnosť. Viditeľné úplné zatmenie Mesiaca začne napríklad v Bratislave o 19:17, maximum zatmenia nastane 20:11 a skončí sa o 21:56.