Blíži sa vrchol kvalifikácie na futbalové Euro 2024, Calzona povolal do reprezentácie aj Dávida Strelca

Strelec má solídnu formu

Portugalčania už postúpili



Kvalifikácia o postup na ME 2024



nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy



Brankári: Martin Dúbravka, Marek Rodák, Henrich Ravas



Obrancovia: Norbert Gyömbér, Erik Jirka, Dávid Hancko, Matúš Kmeť, Milan Škriniar, Peter Pekarík, Michal Tomič, Vernon De Marco, Denis Vavro, Ľubomír Šatka



Stredopoliari: Jakub Kadák, Dominik Hollý, Juraj Kucka, Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, Laszló Bénes



Útočníci: Leo Sauer, Róbert Polievka, Tomáš Suslov, Ľubomír Tupta, Róbert Mak, Lukáš Haraslín, Dávid Ďuriš, Ivan Schranz, Dávid Strelec, Róbert Boženík



9.11.2023 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na novembrové súboje proti výberom Islandu a Bosny a Hercegoviny v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku dovedna 30 hráčov - troch brankárov, desiatich obrancov, siedmich stredopoliarov a desiatich útočníkov.V prípade, že Slováci zvládnu hneď najbližší zápas proti Islanďanom (16. novembra v Bratislave), postúpia na ME. Účinkovanie v kvalifikačnej skupine uzavrú 19. novembra v bosnianskej Zenici.Do reprezentačného mužstva sa vracia útočník ŠK Slovan Bratislava Dávid Strelec , ktorý má v ostatnom čase solídnu formu.„Je to dobrý hráč, bol už s nami viackrát na zraze. Dostal pozvánku, ale teraz je to maximum, čo môžem pre neho urobiť. Odteraz je to na ňom,“ povedal Calzona.Slovenskí futbalisti odohrali v kvalifikácii o postup na ME 2024 už osem zápasov. V tabuľke J-skupiny im patrí druhá priečka so ziskom 16 bodov.Na čele sú Portugalčania s 24 bodmi a už istým postupom na šampionát. Za Slovákmi sú na 3. priečke hráči Luxemburska s 11 bodmi.Výber Islandu nazbieral desať bodov a tím Bosny a Hercegoviny má na konte deväť bodov. Družstvo Lichtenštajnska je na dne zatiaľ bez bodu.