EKL: Slovan získal bod proti Lille, remízu 1:1 zariadil Čavrič

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo štvrtkovom zápase A-skupiny Európskej konferenčnej ligy s OSC Lille 1:1 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Francúzsky tím si pred nimi udržal jednobodový náskok. Lille sa na Tehelnom poli ujalo vedenia v 53. minúte po góle Angela Gomesa, v 81. minúte zariadil deľbu bodov striedajúci Aleksandar Čavrič.



Ďalší zápas v EKL odohrá Slovan 30. novembra o 18.45 SEČ na Faerských ostrovoch proti tretiemu tímu tabuľky KÍ Klaksvík, pred ktorým má trojbodový náskok. Boje v skupinovej fáze uzavrie slovenský šampión 14. decembra o 21.00 h doma proti Olimpiji Ľubľana.



Do osemfinále sa priamo kvalifikujú ôsmi víťazi skupín, tímy z druhých miest čaká play off o postup proti mužstvám z tretích miest v skupinách Európskej ligy.

Slovan pred rekordnou tohtosezónnou kulisou vyrukoval proti Lille s útočným trojzáprahom Barseghjan, Strelec, Marcelli. Iba na lavičke náhradníkov sa ušlo miesto vo forme hrajúcemu a góly strieľajúcemu Čavričovi, Kankavovi i Vladimírovi Weissovi mladšiemu, ktorý sa po zranení len počas uplynulého víkendu vrátil do zápasového diania. Prvú príležitosť mali hostia, v 3. minúte po Cabellovom rohu hlavičkoval nepresne Umtiti. Hráči Slovana sa v prvom rade snažili dodržiavať defenzívny systém a vyhnúť sa chybám, ktoré sa im v Lille stali osudnými. V 24. minúte sa však rovnako ako pred dvoma týždňami dopustil hrúbky Kašia. Po Wimmerovej prihrávke mu skočila lopta, zmocnil sa jej Yazici a v dobrej pozícii tesne minul pravú žrď. Už o dve minúty mohol byť gruzínsky stopér Slovana hrdinom, po rohu Barseghjana však pristála lopta z jeho hlavy iba na brvne. Hráči Lille v prvom polčase dokázali viackrát nebezpečne uniknúť po pravej strane, ale otvoriť skóre sa im nepodarilo.



V 53. minúte podnikli hostia rýchlu kombinačnú akciu, ktorú začal Gomes a po prihrávke od Yaziciho ju aj gólovo dokončil - 0:1. Lille vzalo po zmene strán opraty zápasu do svojich rúk, z priameho kopu nebezpečne vystrelil Cabella a prinútil Borjana k zákroku. V 58. minúte vymyslel Bentaleb parádnu finálnu prihrávku na Yaziciho, ktorý si vychutnal Borjana, ale po intervencii VAR-u gól neplatil. Slovan predviedol kvalitnú pasáž po hodine hry. Najskôr mohol z aktivity Strelca vyťažiť Marcelli, ktorý vypálil spoza šestnástky, ale bránu netrafil. O dve minúty neskôr hlavný rozhodca po zákroku Umtitiho na Strelca odpískal jedenástku, ale VAR jeho verdikt pre ofsajdové postavenie hráča Slovana zrušil. V 73. minúte sa Strelec po narážačke s Čavričom rútil na Chevaliera, ale v stopercentnej šanci trafil iba francúzskeho brankára. V 81. minúte už to snažiacemu sa Slovanu vyšlo. Zmrhal poslal loptu spätnou prihrávkou pred bránu, kde stál pripravený Čavrič a skóroval ľavačkou do protipohybu Chevaliera - 1:1. V 85. minúte Borjan prekazil radosť Alexsandrovi, keď reflexívne vyrazil jeho hlavičkový pokus z tesnej blízkosti. Slovan ustál záverečné obliehanie svojej šestnástky a proti favoritovi skupiny získal cenný bod.

hlasy po zápase (RTVS):





Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Fantastický zápas z našej strany proti veľmi dobrému súperovi, ktorý je veľmi silný na lopte. Stálo nás to veľa síl, niektorí hráči boli nedoliečení. Nakoniec nám to vyšlo v závere, ale myslím si, že sme mali viac čistých šancí. Hráčom som hovoril, aby boli trpezliví. Fantastická atmosféra, ďakujem za podporu. Čavrič opäť ukázal svoju genialitu v tejto sezóne i keď prakticky nastúpil chorý."



Aleksandar Čavrič, strelec vyrovnávajúceho gólu Slovana: "Vždy je pekný pocit streliť gól. Dnes to bol najväčší zápas, ktorý sme doteraz odohrali. Obrovská emócia. Som rád, že som mohol pomôcť mužstvu. Viackrát som sa rozprával s trénerom a rozhodli sme sa, že nastúpim z lavičky. Nechcel som ísť od začiatku a hrať na 50-60 percent."

tabuľka:





1. Lille 4 2 2 0 5:2 8



2. SLOVAN 4 2 1 1 5:4 7



3. Klaksvík 4 1 1 2 4:4 4



4. Ľubľana 4 1 0 3 2:6 3