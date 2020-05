Blížime sa k pozostatkom z Halleyho kométy, v noci z 5. na 6. mája vrcholí meteorický roj Eta Aquaridy.

maxima roju Lyridy. Tentokrát nás čaká ďalšie nebeské divadlo.

foto: Tomáš Slovinský - Meteorický dážď Lyridov, v noci z 21. na 22. Apríla 2020

Počas jasných aprílových nocí sme mali perfektnú príležitosť sledovať hoci menej výdatný, no za to úchvatný meteorický roj Lyridy, ktorým priali nielen podmienky, ale aj počasie, a to na území celého Slovenska. V prvom májovom týždni očakávame ďalšie vesmírne divadlo, v podobe roja Eta Aquaridy.

Roj Eta Aquaridy sa radí medzi výdatnejšie meteorické roje. Jeho radiant sa nachádza v súhvezdí Vodnár. Z našich zemepisných šírok súhvezdie Vodnára výchádza nad východným horizont nad ránom, pred svitaním. Nájdete ho veľmi jednoducho, vedľa neho sa totiž aktuálne nachádzajú tri jasné planéty - Jupiter, Satrun a Mars. Meteory nepozorujeme iba v mieste radiantu, ale naprieč celou oblohou. Ak by sme však pomyselne spojili ich dráhy, dostali by sme sa práve do súhvezdia Vodnár (Aquarius), po ktorom tento roj nesie svoj názov.

foto: Tomáš Slovinský - Jasný bolid v súhvezdí Labuť, v noci z 21. na 22. Apríla 2020 Ako však súvisí meteorický roj s Halleyho kométou? Viac než sa možno na prvý pohľad zdá. Práve vďaka Halleyho kométe sledujeme počas roka hneď dva meteorické roje. Prvým sú už spomínané Eta Aquaridy a druhým, rovnako zaujímavým meteorickým rojom, sú októbrové Orionidy, ktoré každoročne vrcholia 21. októbra. Halleyho kométa pri prelete Slnečnou sústavou zanechala obrovské množstvo materiálu, s ktorým keď sa každoročne dvakrát stretávame, pozorujeme ako meteorický roj. A keďže sa Halleyho kométa pohybuje našou Slnečnou sústavou retrográdne (proti pohybu ostatných planét), meteory vnikajú do našej atmosféry vysokou rýchlosťou. Prvé zmienky o roji Eta Aquaridy pochádzajú z roku 74 pred n.l. A tento meteorický roj sledujeme dodnes. Tohto roku podmienky nebudú príliš priaznivé, na oblohe bude totiž žiariť Mesiac, ktorý sa bude práve nachádzať v splne. To spôsobí, že slabšie meteory jednoducho neuvidíme. Neznamená to však, že si toto divadlo máme nechať újsť. Vďaka svojej výdatnosti počas maxima (až 50 meteorov za hodinu) môžeme aj počas tohto obdobia sledovať pár jasných meteorov, ktoré prežiaria svetlo Mesiaca. Maximum vychádza na noc z 5. na 6. mája 2020, ale oblohu sa oplatí sledovať aj dní v okolí maxima.





Tomáš Slovinský

- astrofotograf, popularizátor astronómie

- 2x ocenený NASA Astronomickým snímkom dňa

INSTA: https://www.instagram.com/slovinsky.art/

WEB: http://slovinsky.art