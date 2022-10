Blokovaním parlamentu škodí opozícia ľuďom, podľa Remišovej je to aj ich zodpovednosť

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - V týchto ťažkých krízových časoch nie je čas na politikárčenie alebo na blokovanie parlamentu, pretože tým nerobia zle vláde, ale ľuďom. Povedala to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová po stredajšom rokovaní vlády.„Ak si to chcú politicky rozdať, nech sa páči, keď skončí zima. Momentálne ideme do ťažkej energetickej krízy, a preto aj od opozičných poslancov sa očakáva zodpovednosť voči slovenským občanom," tvrdí Remišová.Opozícia však argumentuje tým, že úlohu vládnuť má koalícia. „Poslanec Národnej rady SR je preto poslancom, lebo sľuboval, že bude slúžiť v záujme občanov. Keď poslanci opozície blokujú schválenie štátneho rozpočtu, ktorým sa pomôže občanom, je to ich zodpovednosť," zdôraznila.