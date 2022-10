Poslanci berú platy, ale nepracujú. Naď vyzval opozíciu, aby neblokovala rokovanie NR SR a pomohla prijať zákony na pomoc ľuďom

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci sú platení za to, aby rokovali, a nie za to, aby blokovali parlament, povedal minister obrany (MO) SR Jaroslav Naď (OĽaNO) po stredajšom rokovaní vlády.„Všetci hľadáme cesty, ako pomôcť občanom. Nech sa občania pýtajú strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD), Sloboda a Solidarita (SaS) a extrémistických strán, prečo neumožnia rokovanie parlamentu," tvrdí Naď.Taktiež dodal, že úlohou každého z opozície i koalície je prijímať zákony, ktoré pomôžu ľuďom. Naď na záver uviedol, že rokovania so SaS prebiehajú a snažia sa nájsť spoločné riešenia. „SaS vychádzame v ústrety v požiadavkách, snažíme sa nájsť také riešenia, aby to bolo aj pre nich schodné," dodal minister.