Bloomberg zdvojnásobil výdavky na kampaň a rozhodol sa obrátiť chaos v Iowe na dobré

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - K problémom v americkom štáte Iowa, kde sa vďaka technickým problémom zadrhli hneď prvé primárky pred americkými prezidentskými voľbami, sa každý z kandidátov postavil po svojom.Prezident Donald Trump sa na Twitteri posmieval demokratom, tímy mnohých demokratických uchádzačov o nomináciu do prezidentského súboja zostali mierne zmätené, no viacerí sa bez ohľadu na komplikácie v Iowe pustili do ďalšej kampane.Obrátiť chaos v Iowe na dobré a zužitkovať ho na získanie ďalších bodov sa rozhodol bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg, ktorého tím v utorok oznámil, že zdvojnásobuje výdavky na kampaň.Rozhodnutie oznámila hovorkyňa Bloombergovej kampane Sabrina Singh, nepovedala však, o akú sumu ide. Agentúra The Associated Press (AP) medzitým vypátrala, že podľa verejne dostupných zdrojov minul Bloomberg doteraz na kampaň v médiách 300 miliónov dolárov.Čo sa týka demokratických primárok v Iowe, stále nie je známy ich víťaz, hoci výsledky mali byť podľa pôvodných predpokladov na svete už 24 hodín. Dôvodom je porucha aplikácie, prostredníctvom ktorej volitelia posielali svoje hlasy. Firma, ktorá zabezpečuje pre demokratov technickú časť primárok v Iowe, sa za zmätky ospravedlnila, no výsledky stále nesprístupnila.Podľa posledných prieskumov pred primárkami v Iowe viedol senátor Bernie Sanders, nasledovaný senátorkou Elizabeth Warren a bývalým viceprezidentom Joeom Bidenom.Samotný Bloomberg v Iowe vôbec nekandidoval. Do súboja o demokratickú nomináciu totiž vstúpil neskoro a spolieha sa najmä na platenú reklamu v médiách a nie až tak veľmi na osobný kontakt s voličmi. Keďže ide o presný opak stratégie, aká je potrebná na menšie štáty typu Iowy, Bloomberg tento štát úplne vypustil a do súboja nastúpi až neskôr.Význam primárok v Iowe nie je vo veľkosti štátu - Iowa má len tri milióny obyvateľov - ale jednoducho v tom, že sú prvé. Už viackrát v minulosti sa stalo, že sa primárky v Iowe skončili prekvapením, a toto prekvapenie predznamenalo celý ďalší vývoj primárok alebo aj neskorších volieb.Po Iowe budú budúci týždeň nasledovať primárky v New Hampshire, 22. februára príde na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca. Vtedy sa môžeme tešiť na tradičný "volebný superutorok", keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz.