Prvá dáma štátu Lesotho čelí obvineniu v kauze úmrtia bývalej ženy premiéra

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Prvá dáma juhoafrického štátu Lesotho bude čeliť obvineniu z vraždy v súvislosti so smrťou bývalej ženy premiéra, svojho terajšieho manžela. V utorok to oznámila polícia.Maesaiah Thabaneová, ktorá ušla z krajiny 10. januára, aby sa vyhla zatknutiu, sa vrátila do malého kráľovstva popoludní a v hlavnom meste Maseru sa vydala do rúk polície. Tá uviedla, že podozrivá sa ukrývala v susednej Južnej Afrike. Prokuratúra už pracuje na obvineniach.Zatykač na prvú dámu vydali v deň, keď ušla z krajiny a nedostavila sa na vypočúvanie v súvislosti s vraždou bývalej premiérovej ženy Lipolelo. Čin sa odohral dva dni predtým, ako sa Thomas Thabane ujal druhého funkčného obdobia. Thabane si vzal svoju súčasnú ženu približne dva mesiace po smrti prvej manželky. Osemdesiatročný premiér medzičasom oznámil, že rezignuje na svoju funkciu.