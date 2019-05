Bluesová svokra oslávi 25 rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 5. mája (TASR) - Štvrťstoročnicu existencie trnavskej skupiny The Blues Mother In Law – Bluesovej svokry si jej priaznivci spolu s muzikantmi pripomenú na koncerte v Divadle Jána Palárika. Zoskupenie vzniklo v roku 1994 a divákom sa predstaví prierezom svojho repertoára.V zakladajúcej zostave Bluesovej svokry boli skúsení trnavskí muzikanti - Tóno Šidlík, Vlado Machala, Peter Stojka, Silvo Tibenský a Peter Bonzo Radványi, ktorí predtým hrávali v iných kapelách ako The Breakers, The Meditating Four, Pulz, Tah, Lord. V krátkom čase sa prepracovali k špici slovenskej bluesovej scény a začali vystupovať po Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Rakúsku.uviedol jeden z členov kapely Tóno Šidlík. Vďaka tomuto CD, tiež množstvu koncertov a účinkovaniu na bluesových festivaloch, vrátane trnavského Dobrofestu, bratislavského Livin Blues, či najväčšieho českého bluesového festivalu Blues Alive v Šumperku udelila Slovenská bluesová spoločnosť skupine svoju výročnú cenu a vyhlásila ju za Bluesovú kapelu roka 1998. V priebehu rokov so skupinou vystupovali ako hostia viacerí známi hudobníci - harmonikár Erich Boboš Procházka, ruský saxofonista Ruslan Nikolajev, basgitarista Juraj Gregorík, americký spevák a hráč na rezofonickú gitaru Catfish Keith a ďalší.Roku 2002 skupina nahrala štúdiový album Naše mená, ktorý takisto získal veľmi dobrú odozvu nielen u fanúšikov, ale aj u hudobných publicistov. V skupine sa postupne vystriedali aj iní známi hudobníci ako Laco Bartoš, Pavol Opatovský, Richard Gajlík a Richard Šarkozi.dodal Šidlík. Koncert je naplánovaný na 15. mája.