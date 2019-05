Štefánik zahynul v lietadle typu Caproni. Existujú také už len tri

Jediná existujúca replika dvojplošníka Caproni Ca 33 na svete zdobí halu Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 5. mája (TASR) – Do súčasnosti sa vo svete zachovali len tri exempláre niektorej z verzií bombardovacieho lietadla Caproni Ca. 1-3 známeho talianskeho leteckého konštruktéra Giovanniho Battistu Caproniho. Tento typ talianskeho bombardovacieho lietadla je úzko spätý s vojenskou minulosťou Slovenska, pretože v ňom 4. mája 1919 neďaleko Ivanky pri Dunaji tragicky zahynul prvý a jediný minister vojny Československej republiky generál M. R. Štefánik. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru vojensko-historických výskumov a zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.Z troch spomenutých lietadiel sú dva originály - Caproni Ca. 36 vyrobený v Taliansku po prvej svetovej vojne s imatrikulačným číslom 23.174, ktorý patrí do zbierok talianskeho Historického múzea vojenského letectva vo Vigna di Valle, severne od Ríma. Druhý zase vyrobený v USA v roku 1925 s imatrikulačným číslom 2581, je prezentovaný v Národnom múzeu Letectva Spojených štátov amerických na Wrightov–Pattersonovej základni (Dayton, Ohio). Posledné z trojice lietadiel tohto typu vo verzii Caproni Ca.33, respektíve jeho replika, je od júna 2012 až doposiaľ umiestnená vo vstupnej hale medzinárodného letiska M. R. Štefánika v Bratislave.“ pripomenul ďalej Šumichrast.Široká verejnosť sa s replikou "Štefánikovho" Caproniho po prvýkrát zoznámila v júni 2005, keď bolo toto lietadlo prezentované v areáli Bratislavského hradu v rámci výstavy s názvom Obrazopis sveta objektívom M. R. Štefánika. Po ukončení výstavy sa zbierkový predmet – replika lietadla vrátila do expozície VHM v Piešťanoch. V júni 2012 bolo lietadlo Caproni Ca.33, s úmyslom jeho prezentácie pre čo najširšiu domácu, ale aj zahraničnú verejnosť, umiestnené do vstupnej haly medzinárodného letiska M. R. Štefánika v Bratislave.V prípade stroja Caproni Ca.33 ide o ťažké bombardovacie trojmotorové, dvojplošné lietadlo s dvojlistovými vrtuľami, ktoré poháňali motory Issotta Fraschini V4B (každý 150k). Lietadlo má drevenú konštrukciu potiahnutú leteckým plátnom. Strednú kabínu má osadenú spolu s bočnými trupmi na hornej časti spodného krídla. V prednej časti bočných trupov sú namontované motory. Bočné trupy sú vzadu spojené výškovým kormidlom. Tretí motor, určený na pohon tlačnej vrtule, je umiestnený v zadnej časti strednej kabíny. Pristávacie zariadenie s čelovým podvozkom je doplnené dvoma chvostovými ostrohami na zadných častiach bočných trupov.objasnil ďalej Šumichrast.Lietadlá Caproni Ca.33 okrem talianskeho vojenského letectva prevádzkovalo Francúzsko, Veľká Británia a USA. Vyrábali sa v Taliansku a licenčne aj vo Francúzsku a v USA.Generál M. R. Štefánik v ňom letel po prvý raz osudného dňa 4. mája 1919. Lietadlo štartovalo z letiska Campoformido pri Udine v Taliansku. Všetci členovia osádky, vrátane generála M. R. Štefánika, pri tragickej leteckej nehode zahynuli.