BlueZodiac, finalisti minuloročného Košického zlatého pokladu budú predskokanom svetovo uznávaného kanadského hudobníka Jesseho Cooka

Koncom minulého roka sa zúčastnila bratislavská kapela Blue Zodiac 35. ročníka Košického zlatého pokladu a umiestnila sa na vynikajúcom 2. mieste spomedzi 156 prihlásených autorských tímov a interpretov. Teraz prichádza ako predkapela fenomenálneho hudobníka Jesseho Cooka, ktorý sa po prvýkrát predstaví slovenskému publiku.

„Je to pre nás obrovská česť, že práve svetový a uznávaný hudobník si nás vybral ako svoju predkapelu z pomedzi množstva iných mladých slovenských umelcov,“ objasňuje speváčka Daniela Obšitníková účinkovanie pred talentovaným virtuózom flamenca, geniálneho skladateľa a inšpirácie súčasných gitaristov Jesseho Cooka, kde nebudú chýbať temperamentné tóny flamenca, jazzu a word music.

„Je to skvelá príležitosť si zahrať v rámci jedného eventu s muzikantmi svetovej úrovne. A tak aj k tomu pristupujeme. Plánujeme byť svetoví,“ prezrádza s úsmevom gitarista kapely BlueZodiac Martin Vasil a pokračuje: „Ako povedal Tommy Emmanuel, je to gitarová extratrieda. Jeho tvorba je zaujímavá aj tým, že nejde čisto o flamenco, ale je inšpirované aj inými hudobnými žánrami. Určite to bude zážitok pre divákov, keďže od koncertu Paca de Luciu tu gitarista takých kvalít nebol.“

Kapela BlueZodiac si pripravila na koncert špeciálny akusticky set. „Plánujeme zahrať naše najlepšie veci a aj nejaké novinky,“ dodáva Martin. Jesse Cook príde do Bratislavy so sprievodom svojho Bandu a zaznejú skladby naprieč celou jeho tvorbou. Hudba Jesseho Cooka je zvodná, perkusívna a tanečná.

Jesse Cook je nadaný gitarista, ale aj vynikajúci šoumen. Zážitok z koncertu umocnia neuveriteľní inštrumentálni sólisti, nádherné vizuály a bezhraničná hudobnosť. Rôznosť štýlov v jeho podaní je úžasne zábavná a muzikálna. Napätie udržiava od začiatku až do konca vyúsťujúc do roztancovania celej sály a hlasného jasania.