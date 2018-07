BMW a GM varujú Washington pred novými dovoznými clami na autá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. júla (TASR) - Nemecká automobilka BMW upozornila americkú vládu, že nové clá na dovoz áut, ktoré administratíva zvažuje, by mohli obmedziť jej investície a znížiť počty zamestnancov v USA. Podobné varovanie prišlo aj od domácej automobilky General Motors (GM). Tá uviedla, že dovozné clá by mohli viesť k strate pracovných miest a "zmenšeniu GM".Vláda USA v máji spustila vyšetrovanie, či dovoz áut neohrozuje národnú bezpečnosť, a americký prezident Donald Trump opakovane hrozí zavedením dovozných ciel na autá vo výške minimálne 20 %.Nemecká automobilka BMW, ktorá má závod v Južnej Karolíne, však upozornila, že takýto krok sa obráti proti USA. Spoločnosť až 70 % produkcie zo závodu vyváža na trhy mimo Spojených štátov.Ako informovala, v dôsledku vyšších dovozných ciel bude pravdepodobne musieť obmedziť investície a zredukovať počty zamestnancov v USA. Už teraz sa firme zvyšujú náklady na vývoz pre čínske clá na dovoz áut z USA, čo je odveta za americké clá na čínske produkty. Ak sa k tomu pridajú ďalšie clá, tie americké na dovoz áut, budú nasledovať nové odvetné kroky zo strany Číny, ako aj Európskej únie.Pridala sa aj najväčšia americká automobilka GM. Tá upozornila, že dovozné clá na autá a autokomponenty by mohli viesť k