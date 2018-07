Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. júla (TASR) - Ambulantné pohotovosti fungujú od nedele po novom. Organizátor doteraz chýba na 17 zo 136 bodov pohotovostí pre deti a dospelých. Vyplýva to z počtu organizátorov, ktorí si od ministerstva zdravotníctva prevzali povolenia a poverenia na ich prevádzkovanie.Organizátor chýba ambulantným pohotovostiam pre dospelých v Senci, Detve, Gelnici, Krupine, Poltári, Stropkove, Turčianskych Tepliciach, a Žarnovici. Nemajú ho ani ambulantné pohotovosti pre deti a dorast v Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Malackách, Revúcej, Veľkom Krtíši. V Zlatých Moravciach a Lučenci chýba organizátor pre oba typy pohotovostí.Systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa zmenil od júla, po novom pôjde o ambulantnú pohotovostnú službu (APS). Ministerstvo ubezpečuje, že napriek doterajšiemu neobsadeniu niektorých bodov dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostane zachovaná a pohotovostí bude viac ako doteraz.Celkovo má byť 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 16.00 h do 22.00 h, v súčasnosti bola LSPP otvorená do rána. Počas víkendu alebo sviatku bude fungovať od 07.00 h do 22.00 h.zhrnula hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.APS slúži najmä pre prípady náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život.uviedla Eliášová. Zdôrazňuje, že APS nie je pre ťažké stavy, ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia.dodala Eliášová.Od 15. júna nastala ešte ďalšia zmena, pohotovostná lekáreň v každom okrese bude otvorená do 22.30 h.vysvetlila Eliášová.