BMW chce zvýšiť predaj veľkých luxusných áut na dvojnásobok

Na archívnej snímke sídlo nemeckej automobilky BMW v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 10. októbra (TASR) - Nemecká automobilka BMW plánuje v budúcom roku zvýšiť predaj veľkých luxusných vozidiel v porovnaní s rokom 2018 na dvojnásobok. Výrazný rast predaja by firme mal pomôcť oživiť ziskové marže, ktorých vývoj ovplyvnili vysoké investície do nových technológií. Uviedol to vo štvrtok finančný riaditeľ spoločnosti Nicolas Peter.Firma dúfa, že v roku 2020 sa jej podarí predať zhruba 135.000 prémiových modelov. Na porovnanie, v roku 2018 predala automobilka takýchto modelov zhruba 65.000, povedal Peter na stretnutí s novinármi v Mníchove. Ako dodal, BMW chce v nasledujúcich rokoch rásť a manažment je presvedčený, že rast prémiového segmentu bude omnoho výraznejší než v prípade celkového trhu. Luxusné modely nesú so sebou vyššiu ziskovú maržu a spoločnosť verí, že vďaka nim sa jej podarí vrátiť v automobilovej divízii k prevádzkovej marži v rozpätí od 8 do 10 %.Do ziskovosti firmy zasiahli v poslednom období vysoké náklady na vývoj menších vozidiel, vrátane elektrického modelu Mini. V marci automobilka upozornila, že zisk pred zdanením klesne v tomto roku zhruba o 10 % a zároveň uviedla, že do roku 2022 plánuje znížiť náklady o 12 miliárd eur, aby tak kompenzovala vyššie investície do nových technológií.Automobilka zároveň potvrdila, že v prípade odchodu Británie z Európskej únie bez dohody zastaví 31. októbra a 1. novembra produkciu vo svojom závode v Oxforde, kde vyrába Mini. Cieľom je pripraviť sa na prípadné výpadky v obchode medzi kontinentálnou Európou a Britániou.povedal Peter. Zároveň dodal, že v prípade špecifických komponentov si už automobilka urobila v Británii potrebné zásoby, aby mohla pokračovať vo výrobe aj v prvom období po zavedení dovozných ciel. V takom prípade však podľa Petra bude musieť firma časť nákladov spojených s dovoznými clami presunúť na zákazníkov. To znamená aj zvýšenie cien vozidiel Mini.