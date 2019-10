Zelenskyj: Treba prešetriť podozrenia zo zasahovania do volieb v USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 10. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že je potrebné prešetriť podozrenia o pokusoch ukrajinských politikov o ovplyvňovanie volieb prezidenta USA v roku 2016. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS.Na tlačovej konferencii, ktorú ukrajinské médiá vzhľadom na jej dĺžku trvania označili za maratón, Zelenskyj uviedol, že bez vyšetrovania nie je možnév Spojených štátoch.Dodal, že v záujme Ukrajiny je zistiť, čo sa stalo. Uviedol však, že najprv treba predložiť "čo USA podľa jeho slov nespravili.Zelenskyj súčasne podľa agentúry TASS vyhlásil, že tento prípad by Ukrajinci mali vyšetriť sami. Vysvetlil, že je to nutné v záujme toho, aby Ukrajinci v budúcnosti nezasahovali do volieb v žiadnej krajine.Poznamenal tiež, že Ukrajina je spolu so Spojenými štátmi pripravená prešetriť činnosť ukrajinskej spoločnosti Burisma, v ktorej vedení v minulosti pôsobil aj Hunter Biden, syn bývalého viceprezidenta USA Josepha Bidena, ktorý je považovaný za pravdepodobného rivala Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2020.Zelenskyj zároveň odmietol špekulácie médií, že americká administratíva tlačila na ukrajinskú vládu, aby obnovila vyšetrovanie spoločnosti Burisma. Malo údajne ísť o podmienku, od ktorej splnenia záviselo usporiadanie stretnutia Zelenského s Trumpom.Biely dom bol pred časom donútený zverejniť prepis júlového telefonátu Trumpa so Zelenským. Ako sa ukázalo, Trump nepredostrel v ňom žiadne explicitné požiadavky, ale o kauze Burisma sa skutočne diskutovalo, dodal TASS.