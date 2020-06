BMW pre koronavírus znižuje počet zamestnancov, mladší dostanú finančnú podporu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká automobilka BMW informovala, že počet svojich zamestnancov zníži o 6-tis. prostredníctvom predčasných odchodov do dôchodku a fluktuáciou, keďže automobilový priemysel sa prispôsobuje prudkému poklesu dopytu pre pandémiu koronavírusu. Firma v piatok uviedla, že na týchto opatreniach sa dohodla so zástupcami zamestnancov.Redukcie počtu pracovných miest zahŕňajú dohody so zamestnancami, ktorí sa už blížia k dôchodkovému veku. Mladší pracovníci by mohli dostať finančnú podporu na ďalšie denné vyššie štúdium s garanciou pracovného miesta po skončení štúdia.Plánované zníženie počtu pracovných pozícií predstavuje necelých 5 percent z globálneho počtu 126 tis. zamestnancov automobilky. Dopyt po nových autách sa prepadol v Európe aj na ďalších svetových trhoch v dôsledku prudkého hospodárskeho poklesu vyvolaného pandémiou koronavírusu.