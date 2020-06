V prípade podnikateľov súdených za machinácie pri verejných obstarávaniach rozhodne najvyšší súd

Machinácie súviseli s výstavbou budovy

Podpredseda NSK machinácie priznal

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) by mal v utorok 23. júna rozhodovať v prípade podnikateľov súdených pre machinácie pri verejných obstarávaniach týkajúcich sa Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) V októbri 2017 v opakovanom procese senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) troch z nich, konkrétne Romana K., Emila B. a Ľuboša M. uznal za vinných a uložil im podmienečné tresty. Obžalovaného Emila G. spod obžaloby súd oslobodil.Machinácie pri verejnom obstarávaní v rámci NSK súviseli s plánovanou výstavbou budovy pre úrad NSK. Podmienky obstarávania boli podľa obžaloby nastavené tak, aby sa víťazom súťaže kraja stala vopred dohodnutá spoločnosť.Išlo o výber dvoch firiem na stavebný dozor a jednej na externého obstarávateľa, ktorý mal vybrať dodávateľa stavby. Trestná činnosť je v tomto prípade datovaná od marca do septembra 2011, keď sa uskutočňovali verejné obstarávania.Bývalý podpredseda NSK Vladislav Borík a vtedajšia vedúca oddelenia verejného obstarávania Gabriela Šranková machinácie priznali a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uzavreli dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil. Oboch súd potrestal tromi rokmi podmienečne so skúšobnou dobou na štyri roky.Po prvý raz banskobystrický senát ŠTS rozhodol o obžalovaných podnikateľoch v apríli 2016. Troch obžalovaných uznal za vinných, jedného z nich na základe vyhlásenia o vine. Údajného lídra kauzy Emila G. z Nitry oslobodil.Po odvolaní prokurátora a obžalovaných NS SR vec vrátil na doplnenie dokazovania. To sa uskutočnilo v dňoch 9. až 11. októbra 2017.Doplnené dokazovanie však nepreukázalo vinu Emila G. a senát ho opätovne oslobodil. Roman K. dostal za zločin pri machináciách trest 2,5 roka podmienečne, Emil B. a Ľuboš M. za prečin pri machináciách dostali osem mesiacov podmienečne.