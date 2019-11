BMW predstavilo nové vývojové centrum pre akumulátorové články

Na archívnej snímke sídlo BMW v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 14. novembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern BMW vstupuje hlbšie do technológií výroby akumulátorových článkov. Automobilka vo štvrtok predstavila nové výskumné centrum, ktoré má začať pracovať v decembri tohto roka. "" povedal šéf koncernu Oliver Zipse. Má totiž vplyv na kapacitu kompletnej batérie a náklady na ňu.Zipse investíciu 200 miliónov eur na centrum, ktoré bude zamestnávať až 200 ľudí, vysvetlil tým, že ide o veľmi špecifickú technológiu. BMW zatiaľ neplánuje vyrábať akumulátorové články, to v súčasnosti zabezpečujú spoločnosti Samsung a CATL. V novom centre sa však budú vyvíjať batérie určené špeciálne pre automobily BMW a do vývoja sa zapoja aj samotní výrobcovia batérií.Čoraz dôležitejšiu úlohu pre BMW zohráva aj nákup surovín. Koncern bude od roka 2020 sám nakupovať lítium a kobalt a poskytne ich výrobcom akumulátorových článkov. Kobalt bude pochádzať z baní v Austrálii a Maroku, lítium, okrem iného, z Austrálie.Najmä kobalt je pre elektromobilitu mimoriadne dôležitá, no problematická surovina. Ťaží sa predovšetkým v Kongu, často v neľudských podmienkach. BMW nevylučuje, že časom ho opäť začne nakupovať v Kongu, no za predpokladu, že ťažba bude zodpovedať jeho štandardom.