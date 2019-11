Šéf Fedu vyzval Kongres, aby riešil rastúci rozpočtový deficit

Na archívnej snímke šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. novembra (TASR) - Prezident americkej centrálnej banky Jerome Powell vyzval vo štvrtok Kongres, aby riešil problém rastúceho rozpočtového schodku. Zároveň však dodal, že ekonomika je na tom momentálne dobre a mala by pokračovať v raste.Vystúpenie Powella pred Rozpočtovým výborom Snemovne reprezentantov nasledovalo druhý deň po tom, ako povedal na pôde spoločného hospodárskeho výboru Kongresu, že Federálny rezervný systém (Fed) pravdepodobne ponechá úrokové sadzby v najbližších mesiacoch nezmenené. K zmene by mohlo dôjsť iba vtedy, ak by došlo k "" posunu vo výhľade ekonomiky.Podľa Powella je nevyhnutné rozpočtový schodok znížiť, keďže vysoký deficit by v prípade nástupu recesie výrazne sťažil Kongresu možnosť znížiť dane alebo zvýšiť výdavky na podporu ekonomiky. To by bol problém, pretože centrálna banka nebude mať veľa možností na zásah, keďže kľúčová úroková sadzba je už teraz dosť nízka.," povedal Powell.Zároveň však dodal, že v súčasnosti je na tom americká ekonomika stále dobre a mala by pokračovať v raste. Fed zatiaľ nezaznamenal žiadne varovné signály a terajšie problémy výrobného sektora dokážu kompenzovať vysoké spotrebiteľské výdavky.V rámci jeho vystúpenia v Kongrese Powella podporili viacerí členovia Demokratickej strany, ktorí odsúdili útoky prezidenta Donalda Trumpa na šéfa Fedu. Ten už niekoľkokrát skritizoval Powella za to, že centrálna banka neznížila úrokové sadzby výraznejšie. Predstaviteľov Fedu nazval "" a položil si otázku, či je pre USA väčším nepriateľom čínsky prezident Si Ťin-pching alebo Powell. Niektorí kongresmani v tejto súvislosti uviedli, že "".