BMW pripravuje úsporný balík

Mníchov 4. októbra (TASR) - BMW v rámci úsporného programu skráti pracovnú dobu a zníži plat tisíckam vysoko kvalifikovaných zamestnancov.V prípade niektorých z vyše 5000 zamestnancov, ktorých sa opatrenie dotkne, to bude znamenať zníženie platu o 10.000 eur až 14.000 eur ročne, uviedol v piatok nemecký týždenník Wirtschaftswoche.BMW sa k číslam nevyjadrilo. Automobilka však potvrdila, že rokuje o úspornom balíku aj o tom, že chce znížiť počet pracovných zmlúv so zvýšenou pracovnou dobou na 40 hodín týždenne. Podniková rada sa už vyjadrila, že s tým nesúhlasí.Vysoko kvalifikovaní zamestnanci BMW si môžu zvýšiť tarifnú pracovnú dobu z 35 na 40 hodín týždenne, čo tiež znamená viac peňazí. To predpokladá dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom a toto predĺženie je obmedzené na dva roky. BMW nechce predĺžiť mnoho z týchto dohôd, uviedol týždenník.Plán BMW kritizuje podniková rada. "Postarám sa o to, že vysoko kvalifikovaní zamestnanci budú aj naďalej môcť pracovať 40 hodín," uviedol šéf podnikovej rady Manfred Schoch.BMW chce dokončiť rokovania o úspornom balíku do konca tohto roka. Automobilka plánuje v rámci balíka okrem obmedzenia 40-hodinových dohôd aj zníženie ročných odmien a menej práce na dohodu.