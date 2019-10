Ústredie práce predložilo NKÚ opatrenia na odstránenie nedostatkov

Úpsvar Bratislava Foto: go-ok.eu/sk Foto: go-ok.eu/sk

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ústredie práce už predložilo Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR zoznam prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré ukázali kontroly. NKÚ v piatok informoval o viacerých nedostatkoch na úradoch na práce. Napríklad kritizoval slabé odmeňovanie zamestnancov.priblížila pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Jana Lukáčová.Pri hospodárení s prostriedkami ÚPSVaR boli podľa NKÚ zistené menej závažné nedostatky, napríklad v chýbajúcej aktualizácii procesov pri verejnom obstarávaní. NKÚ však vidí ako kľúčový problém nedostatočné mzdové ohodnotenie zamestnancov ústredia.doplnila Lukáčová s tým, že aj platové tarify sa každoročne riadia nariadením vlády.doplnila Lukáčová v súvislosti s kritikou NKÚ v oblasti odmeňovania.K významnejším nedostatkom v hospodárení ÚPSVR patrilo aj porušenie finančnej disciplíny v dvoch oblastiach, a to pri dodávkach služieb a pri odmenách za práce mimo pracovného pomeru. Ústredie v siedmich prípadoch pochybilo, keď zaplatilo odmeny aj za činnosti, ktoré neboli súčasťou dohodnutej úlohy. Celkovo tak vyplatilo neoprávnene 23.200 eur, túto sumu však vrátilo do štátneho rozpočtu z vlastných prostriedkov ešte pred skončením kontroly. Podľa NKÚ za spôsobenú škodu by malo vedenie ústredia vyvodiť osobnú zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí pochybili.dodala Lukáčová.