BMW zvoláva v Európe do servisov 324.000 dieselových vozidiel

Na snímke stánok BMW 640 d. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Mníchov 8. augusta (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut BMW zvoláva do servisov v Európe približne 324.000 dieselových vozidiel v súvislosti s možnou poruchou modulátora recirkulácie výfukových plynov. Uviedli to noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) s odvolaním sa na automobilku.Nesprávne fungovanie modulátora môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť požiar, informovala automobilka BMW vo vyhlásení na svojej internetovej stránke.V Južnej Kórei zvolala spoločnosť BMW do servisov 106.000 dieselových vozidiel po tom, ako v niektorých autách vypukol požiar, napísal FAZ.