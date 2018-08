Sulík: R. Fico stojí na čele sprisahania proti demokracii a zákonnosti

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 8. augusta (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico svojimi videoposolstvami opäť otvára otázku,. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík.poznamenal Sulík.Podľa Sulíka si bývalý premiér namiesto toho, aby rešpektoval fakt,povedal Sulík.doplnil.Fico podľa Sulíka. Tú podľa Sulíka približujú mená jeho najbližších spolupracovníkov, a to Viliam Jasaň, Mária Trošková, Le Hong Quang či trestne stíhaný Ladislav Bašternák, u ktorého Fico stále býva.Podobne ako v prípade CT, ktoré nikto nekúpil, podobne ako v prípade politického zneužitia vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky, o ktorej nič nevieme, prichádza ďalší pokus útoku na vládu, koalíciu a osobitne na Smer-SD. Na sociálnej sieti to vyhlásil šéf Smeru-SD v reakcii na informácie o zapojení Slovenska do únosu vietnamského podnikateľa.povedal Fico na sociálnej sieti ešte 3. augusta s tým, že na druhej strane sú rad za radom vyvracané tvrdenia z článku o participácii štátnych orgánov na únose Vietnamca.