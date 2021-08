Bob Dylan čelí obvineniu zo sexuálneho zneužitia, zločinu sa mal dopustiť na 12-ročnom dievčati

Žena má trpieť psychologickými problémami

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Amerického speváka a skladateľa Boba Dylana žaluje žena, ktorá tvrdí, že ju ako 12-ročnú v roku 1965 sexuálne zneužil. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého žena tvrdí, že hudobník „zneužil svoj muzikantský status na to, aby jej poskytol alkohol a drogy a viackrát ju sexuálne zneužil“, pričom použil aj vyhrážky fyzickým násilím.Násilnosti sa podľa obvinení udiali v Dylanovom apartmáne v newyorskom hoteli Chelsea. Umelcov hovorca pre BBC označil tvrdenia o 56 rokov starom zločine za nepravdivé a skonštatoval, že Dylan sa bude proti nim rázne brániť.Osemdesiatročný laureát Nobelovej ceny za literatúru čelí obvineniam z napadnutia, ublíženia na zdraví, nezákonného uväznenia a spôsobenia citovej ujmy.Šesťdesiatosemročnú ženu, ktorá v súčasnosti žije v štáte Connecticut, identifikujú len pod iniciálami JC. Obeť tvrdí, že jej spevák spôsobil „vážne psychologické problémy a citovú traumu“ a požaduje bližšie nešpecifikované odškodné a tiež proces s porotou.Žalobu podala v piatok na najvyššom súde štátu New York na základe zákona o detských obetiach, pričom tak spravila deň pred zatvorením dočasného právneho „okna“, ktoré umožnilo nahlásiť obvinenia zo zneužívania v minulosti.Bob Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, založil prvú kapelu už na strednej škole. V roku 1962 vydal debutový, eponymný album, pričom v júni 2020 uviedol na trh zatiaľ posledný počin Rough and Rowdy Ways, ktorý je už jeho 39. štúdiovkou.Medzi jeho najznámejšie piesne patria Blowin' In The Wind, The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues, Tangled Up In Blue, Knockin' On Heaven's Door či Just Like A Woman. V roku 1988 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a o tri roky neskôr si prevzal Grammy za celoživotný prínos.V roku 2008 dostal Pulitzerovu cenu. Za pieseň Things Have Changed z filmu Skvelí chlapci (2000) získal Oscara aj Zlatý glóbus. Americký magazín Rolling Stone zaradil jeho hit Like A Rolling Stone na prvé miesto rebríčka 500 najlepších skladieb všetkých čias.Dylan má na konte tiež viacero kníh, z ktorých najznámejšia je experimentálna poézia vo forme prózy s názvom Tarantula (1971). V roku 2016 dostal Nobelovu cenu za literatúru.