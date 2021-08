Slovenské baletky dosiahli medzinárodný úspech, v súťaži Dance World Cup získali zlatú i bronzovú medailu

Súťaž bola online

Čakajú ich ďalšie súťaže

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské baletky zo štúdia In ballet class získali na medzinárodnej súťaži Dance World Cup zlatú medailu za sólovú variáciu a bronzovú medailu v kategórii kvartet. Informovalo o tom na svojej stránke Ministerstvo kultúry SR Súťaž sa konala v anglickom Telforde od 9. do 14. augusta 2021 a vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutočnila online.V kategórii sólových variácií od desať do 12 rokov získala zlatú medailu Laura Gálisová s variáciou Dulcinea a v kategórii kvartet v zložení Dorota Molnárová, Katarína Fabová, Lara Čalfová a Laura Gálisová získali bronzovú medailu s choreografiou z Labutieho jazera Pas de quatre. Slovenské súťažiace pod vedením Izabely Stehlíkovej sa kvalifikovali ešte v marci 2020 v Jihlave.„Na medzinárodnej tanečnej súťaži Dance World Cup sa zúčastňuje 120-tisíc detí zo 62 krajín sveta. Už účasť vo finále, kde sme sa kvalifikovali s piatimi tancami, je veľký úspech. Zlatá medaila pre Lauru a bronzová pre dievčatá je odmenou za ich pracovitosť a lásku k baletu,“ zhodnotila zakladateľka projektu In ballet class Izabela Stehlíková.Dievčatá najbližšie čakajú medzinárodné súťaže v Brne, Olomouci a súťaž European Grand Prix vo Viedni.