Bočarnikov a Pavlovová ovládli superšprint na ME v biatlone, zo Slovákov najlepšie skončil Šima

Majstrovstvá Európy v biatlone



Minsk-Raubiči (Biel.) - streda



Superšprint mužov - finále: 1. Sergej Bočarnikov (Biel.) 14:12,8 min (0+2), 2. Adam Václavík (ČR) +0,4 s (0+2), 3. Dmitro Pidručnij (Ukr.) +0,5 (1+2), ... 19. Michal Šima (SR) +1:07,5 min (0+2)

Superšprint žien - finále: 1. Jevgenija Pavlovová (Rus.) 16:31,8 min (0+0), 2. Olena Pidrušná (Ukr.) +2,8 s (0+1), 3. Chloé Chevalierová (Fr.) +5,5 (0+1)



26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Osem slovenských reprezentantov sa predstavilo v akcii počas úvodného dňa majstrovstiev Európy v biatlone, ktoré hostí bieloruské stredisko Minsk-Raubiči. V stredu boli najskôr na programe kvalifikačné súboje mužského i ženského superšprintu, popoludní sa uskutočnili finálové jazdy. Do nich sa ako jediný Slovák dostal Michal Šima, ktorý po dvoch chybách na strelnici obsadil 19. miesto. Víťazom sa stal domáci reprezentant Sergej Bočarnikov, na ktorého rodák z Brezna stratil 1:07,5 min.Do popoludňajšieho finále superšprintu postúpilo z kvalifikácie 30 najlepších pretekárov, pričom medzi nimi prekvapujúco chýbali Rus Matvej Jelisejev, Ukrajinec Sergej Semenov či Rakúšan Tobias Eberhard. Líder slovenského tímu Martin Otčenáš preteky vynechal a okrem Šimu sa nikto nezmestil do Top 50. Tomáš Hasilla po jednej chybe v stoji skončil na 53. mieste, Šimon Bartko (2+2) obsadil 90. miesto a o štyri miesta za ním sa umiestnil Matej Baloga (2+1). Vo finále bol najúspešnejší Bočarnikov a na stupňoch víťazoch ho doplnili Čech Adam Václavík a Ukrajinec Dmitro Pidručnij.V ženskom finále nemalo Slovensko zastúpenie, pretože ani jedna zo štyroch pretekárok sa nedostala ani len do elitnej päťdesiatky. Terézia Poliaková skončila na 55. priečke a napriek jednej chybe v ľahu zdolala o sedem priečok na strelnici stopercentnú Veroniku Machyniakovú. Henrieta Horvátová s čistou streľbou a stratou 105 sekúnd skončila v kvalifikácii na 77. stupienku, Aneta Smerčiaková s bilanciou (1+0) dosiahla 84. miesto. Vo finálových pretekoch získala zlatú medailu Ruska Jevgenija Pavlovová. Na druhom mieste skončila Ukrajinka Olena Pidrušná a bronz získala Francúzka Chloé Chevalierová.