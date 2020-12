Bödör chcel dať sledovať novinárov, Makó popisuje aj schôdzky s policajnými špičkami vo vinárni

Prideľoval im úlohy

Chodil tam aj Kaliňák

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 - Podnikateľ z Nitry Norbert Bödör chcel, aby ľudia z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sledovali novinárov Moniku Tódovú a Štefana Hríba a advokáta Daniela Lipšica.Vo svojej výpovedi z 11. novembra to uviedol vtedajší riaditeľ KÚFS Ľudovít Makó, ktorý polícii opisoval, ako sa Bödör stretával so špičkami polície a prideľoval im úlohy. Informuje o tom Denník N „Na jeseň 2017 na tomto stretnutí ma Noro požiadal, či by som nezabezpečil sledovanie novinárov a politikov vo vzťahu k nejakým informáciám, ktoré potrebovali,“ vypovedal Makó.Stretnutie bolo podľa neho v pivnici vinárstva Radošina, ktoré vlastní Bödör. Takéto schôdzky boli podľa Makóa aj v rokoch 2015 a 2016 a zúčastňoval sa na nich okrem hostiteľa Bödöra aj policajný prezident Tibor Gašpar a ľudia z vedenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, Róbert Krajmer či Bernard Slobodník.„Potom tam chodil vždy Dušan K. a Robert Kaliňák,“ vypovedá bývalý šéf finančnej kriminálky o stretnutiach k ukončeniu roka, na ktorých vraj minister Kaliňák zvykol tejto partii ďakovať „za prácu“.