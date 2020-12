Cestovné obmedzenia Rakúsko v novom roku pravdepodobne nepredĺži, Kurz chce Európu bez hraníc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa pozerá skepticky na možnosť predĺženia cestovných obmedzení. Reagoval tým na vyjadrenia vicekancelára Wernera Koglera, ktorý počas víkendu uviedol, že pre osoby prichádzajúce do Rakúska by mala povinná desaťdňová karanténa platiť aj po 10. januári.Situáciu vyhodnotíme začiatkom januára, považujem však za „zmysluplné, aby sme zachovali Európu bez hraníc“, povedal Kurz. O návrhu vicekancelára, ktorý zastupuje Stranu zelených, sa ľudovecký kancelár Kurz podľa svojich slov dozvedel z médií.Pri cestovných obmedzeniach je dôraz na vianočné obdobie „zmysluplný a primeraný“. Rozhodnutie, že opatrenie má platiť od 19. decembra do 10. januára, podľa neho vláda starostlivo zvážila.Desaťdňovej karanténe sa budú musieť podriadiť ľudia, ktorí do Rakúska prichádzajú z rizikových oblastí, kde je počet pozitívne testovaných prípadov za posledných 14 dní vyšší ako sto na 100-tisíc obyvateľov. Výnimky majú platiť pre ľudí na pracovných cestách alebo pendlerov. Za rizikové v súčasnosti vláda vo Viedni považuje všetky susedné krajiny vrátane Slovenska.