BoE nezmenila úrokové sadzby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. novembra (TASR) - Britská centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila úrokové sadzby. Signalizovala však, že sprísňovanie menovej politiky v budúcnosti by mohlo byť o niečo rýchlejšie v prípade hladkého brexitu. Varovala však pred neriadeným odchodom z Európskej únie (EÚ).Menový výbor Bank of England (BoE) ponechal kľúčový úrok na úrovni 0,75 %. Toto rozhodnutie sa vo všeobecnosti očakávalo. BoE zdvihla kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov v auguste. To bolo druhé zvýšenie od finančnej krízy.Aj napriek dobrým údajom z ekonomiky sa podľa BoE zdá, že neistota týkajúca sa brexitu mala negatívny vplyv na dôveru podnikateľov a môže spôsobiť ďalšiu volatilitu. Banka zatiaľ rozhoduje na základe presvedčenia, že EÚ a Británia uzavrú dohodu o brexite. Na základe vývoja odchodu z Únie sa môžu úrokové sadzby zmeniť oboma smermi.uviedla BoE.Vývoj spotrebiteľských výdavkov v uplynulých mesiacoch bol lepší, než sa očakávalo. Avšak firmy obmedzili investície, kým nebudú mať jasno o budúcich vzťahoch Británie s EÚ.BoE tiež zverejnila nové ekonomické prognózy. Mierne smerom nadol revidovala rastový aj inflačný výhľad pre budúci rok. Aktuálne počíta v roku 2019 so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,7 %. Ešte v auguste očakávala expanziu o 1,8 %.BoE tiež znížila inflačnú predpoveď na rok 2019 na 2,1 % z 2,2 %. Inflácia v tomto roku by však mala dosiahnuť až 2,5 %. Dôvodom sú vyššie ceny ropy.Tvrdý brexit by podľa BoE zvýšil inflačné tlak, keďže libra by sa oslabila, prerušil by dodávateľské reťazce a zrejme spôsobil zavedenie ciel. Centrálna banka by v takom prípade musela prijať opatrenia, ktorých cieľom by bola snaha o kompenzáciu negatívneho vplyvu poklesu obchodu, zvýšenia podnikateľskej neistoty a zhoršenia finančných podmienok na rast ekonomiky.