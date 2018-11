Medzi Modrou a Šenkvicami sa bude cez víkend verejne sadiť les

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. novembra (TASR) - Medzi Modrou a Šenkvicami v okrese Pezinok sa bude cez nadchádzajúci víkend sadiť les. Konkrétne v prírodnej záhrade Pod Morušou, čo je verejne dostupná permakultúrna záhrada. Na pozemku s rozlohou 3000 štvorcových metrov by mali dobrovoľníci vysadiť tisíc stromov.priblížila Naďa Fraňová zo spoločnosti Dedoles, ktorá nad podujatím prevzala záštitu.Deforestácia je podľa spoločnosti vážny spoločenský problém, o ktorom by sa malo rozprávať a vzdelávať verejnosť. Preto budú súčasťou podujatia popri samotnom sadení stromov aj sprievodné vzdelávacie aktivity na rozšírenie povedomia o tejto téme.poznamenala Fraňová.Podujatie je naplánované na sobotu (3.11.) a nedeľu (4.11.) od 10.00 do 18.00 h.