Boeing čiastočne odškodní Turkish Airlines za problémy so 737 MAX

Lietadlo národnej tureckej leteckej spoločnosti Turkish Airlines, ilustračná snímka. Foto: TASR/Anadolu - Arif Haldaverdi Yaman Foto: TASR/Anadolu - Arif Haldaverdi Yaman

Ankara 1. januára (TASR) - Turecká letecká spoločnosť Turkish Airlines dosiahla čiastočnú dohodu o kompenzáciách s americkým Boeingom pre problémy spojené s uzemnením lietadiel 737 MAX. Uviedli to turecké aerolínie, konkrétnu sumu však nezverejnili.Turkish Airlines patria k spoločnostiam, ktoré doplatili na uzemnenie 737 MAX. Úrady po celom svete stiahli lietadlá z oblohy po dvoch tragických haváriách v krátkom čase po sebe, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.Ako uviedla agentúra AP, turecká spoločnosť si v rokoch 2013 až 2015 objednala celkovo 75 lietadiel 737 MAX. Do dnešných dní dostala iba 12, nakoľko Boeing musel v marci ďalšie dodávky pre zákaz úradov zastaviť.Aerolínie v informácii regulačným úradom uviedli, že "". Z informácie nebolo jasné, čo konkrétne dohoda pokrýva a či aerolínie budú žiadať dodatočné kompenzácie.Podľa správ v tureckých médiách by sa odškodnenie v hotovosti, nákladoch na zaškoľovanie pilotov a servisných službách malo pohybovať od 120 miliónov do 225 miliónov USD (od 106,82 milióna do 200,28 milióna eur). Tieto informácie však ani jedna z dotknutých spoločností nepotvrdila.Boeing odhaduje, že v nasledujúcich rokoch zaplatí na kompenzáciách leteckým spoločnostiam za rušenie tisícok letov približne 5,6 miliardy USD. Firma sa usiluje hodnotu kompenzácií v hotovosti zredukovať ponukou služieb a zliav na dodávky lietadiel a komponentov.(1 EUR = 1,1234 USD)