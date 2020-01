Princ Harry počas osláv nového roka zverejnil fotografiu so synom

Britský princ Harry, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. januára (TASR) - Britský princ Harry (35) s manželkou Meghan (38) zverejnili v stredu na svojom instagramovom účte novoročné blahoželanie vo forme krátkej videokoláže fotografií z uplynulého roka. Informovala o tom agentúra DPA.Zostrih sa končí najnovšou fotografiou vojvodu zo Sussexu držiaceho v náručí svojho syna Archieho. Na fotografii sú iba Harry a sedemmesačný Archie, obaja naobliekaní v zimnom oblečení so šťastným výrazom v tvári s vodnou plochou a zvlnenou siluetou hôr v pozadí.Video obsahuje spomienky mladej rodiny na rok 2019, napríklad na narodenia Archieho v máji, jeho krst alebo výlet rodiny na jeseň do južnej Afriky. Vrcholom je už spomínaná fotografia otca so synom. "" napísali vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu.Harry a Meghan sa ku koncu roka vydali na rodinnú dovolenku do Kanady, kde Meghan žila sedem rokov počas nakrúcania amerického seriálu Suits.Vianoce nestrávili ako obvykle na vidieckom sídle britskej kráľovnej Alžbety II. v Sandringhame. Namiesto toho ich prežili spoločne s matkou Meghan, Doriou Raglandovou.