Boeing po dvoch haváriách dočasne obmedzuje výrobu modelu 737 MAX

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. apríla (TASR) - Spoločnosť Boeing oznámila, že po dvoch haváriách dočasne obmedzí výrobu modelu 737 MAX. Tento krok odzrkadľuje rastúce obavy Boeingu z finančných strát, ktoré mu v súvislosti celosvetovým vyradením tohto modelu z prevádzky môžu spôsobiť žiadosti o kompenzáciu zo strany leteckých spoločností. V sobotu o tom informovala spravodajská stanica Sky News.Spoločnosť plánuje obmedziť výrobu modelu 737 MAX s cieľom zamerať sa prioritne na aktualizáciu Systému vylepšovania manévrovacích vlastností (MCAS). Ten totiž prispel nie len k marcovej havárii Boeingu v Etiópii, ale pravdepodobne aj k minuloročnému zrúteniu stroja indonézskej spoločnosti Lion Air do Jávskeho mora.Celkovo by sa mala produkcia Boeingu 737 MAX do polovice apríla znížiť z 52 vyrobených strojov mesačne na 42.Šéf americkej spoločnosti Boeing vo štvrtok po prvý raz priznal, že k marcovej havárii stroja 737 MAX v Etiópii prispel prísun chybných údajov do automatického letového systému.Výkonný riaditeľ firmy Dennis Muilenburg však zároveň vyjadril presvedčenie, že Boeingy 737 MAX sú napriek tomu bezpečné stroje a že po aktualizácii softvéru budú patriť medzi vôbec najbezpečnejšie lietadlá na svete, informovala televízia CNBC.Pri havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiópii z 10. marca zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.Stroje typu 737 Max 8 sú od polovice marca celosvetovo vyradené z prevádzky.