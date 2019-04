Pápež kritizoval Európu a USA za predaj zbraní do vojnových oblastí

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 6. apríla (TASR) - Pápež František odsúdil Európu a Spojené štáty za predaj zbraní do oblastí postihnutých vojnovými konfliktmi, akými sú napríklad Sýria, Jemen a Afganistan. Západ týmto spôsobom prispieva k pretrvávaniu bojov a zvyšovaniu počtu obetí, informovala v sobotu agentúra AP.Dôvodom, prečo je na svete tak veľa vojen, je, že bohatá Európa a Amerika predávajú zbrane, ktoré sú použité na vraždenie ľudí vrátane detí, uviedol pápež na stretnutí so študentmi a učiteľmi na pôde školy San Carlo College v Miláne.Pápež dodal, že bez dodávok zbraní by v Sýrii, Jemene a Afganistane neboli nijaké vojny.Hlava katolíckej cirkvi vyhlásila, že "."