Boeing pomôže ukrajinskej firme Antonov obnoviť výrobu lietadiel

Na ilustračnej snímke Antonov An-225 Mriya. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. júla (TASR) - Americký Boeing pomôže Ukrajine obnoviť výrobu lietadiel Antonov. Jeden z modelov An-26 je najväčším nákladným dopravným lietadlom na svete. Ukrajina zastavila výrobu týchto strojov po prudkom zhoršení rusko-ukrajinských hospodárskych vzťahov, ktoré nasledovalo po okupácii Krymu Moskvou v roku 2014.Aviall, divízia Boeingu, bude dodávať Ukrajincom súčiastky, komponenty a prístroje, ktoré im umožnia vyrábať po roku 2019 osem lietadiel AN ročne. Partneri podpísali dohodu na nedávnej medzinárodnej leteckej výstave vo Farnborough pri Londýne. Informáciu priniesla v piatok (27.7.) americká televízna stanica CNBC.Olexander Donec, generálny riaditeľ firmy Antonov, agentúre Reuters povedal, že prvým krokom plnenia kontraktu bude spolu s Aviallom vybudovanie skladu pre dodávky amerických komponentov.Firma Antonov vyrába civilné dopravné, nákladné a transportné lietadlá. Teraz vyvíja so Saudskou Arábiou An-132. Ide o dvojmotorový transportér pre armádu.Antonov v roku 1988 vyrobil šesťmotorový An-225 známy ako Mrija, so vzletovou hmotnosťou 640 ton. Výrobcovi sa podarilo dokončiť len jeden kus, lebo začiatkom 90. rokov sa Sovietsky zväz rozpadol.Mrija bola určená na prevoz sovietskych raketoplánov, ktoré mali lietať s kozmonautmi do vesmíru. Zánik Sovietskeho zväzu znamenal aj koniec tohto programu.