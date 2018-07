VIDEO: J. Žitňanská: Výzvou pre EÚ bude ustáť súčasnú situáciu

Jana Žitňanská Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Štrasburg/Bratislava 29. júla (TASR) – Najdôležitejším problémom, ktorému v súčasnosti čelí Európska únia (EÚ), je v určitej miere strata dôvery, ktorá sa týka bezpečnosti, pokiaľ ide o vonkajšiu hranicu, ale aj veľkej miery dezinformácií, ktoré kolujú v rámci EÚ. Pre TASR to uviedla europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.konštatovala Žitňanská.Výzvou pre EÚ do najbližšieho obdobia bude podľa europoslankyne to, aby súčasnú situáciu Únia ustála a nerozpadla sa, aby dokázala účinne bojovať proti dezinformáciám, aby dokázala zabezpečiť bezpečnosť pre obyvateľov EÚ, aby sa naďalej rozvíjala spolupráca, či už v oblasti zdravotníctva, alebo vzdelávania, aby ľudia mali možnosť cestovať a zamestnávať sa po celej EÚ. Za vážny problém považuje aj vysokú mieru nezamestnanosti mladých. EÚ podľa nej má na to, aby čelila týmto výzvam.vyjadrila sa europoslankyňa.