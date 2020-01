Boeing pred pádom nevyslal žiadosť o pomoc, Irán odmieta vydať letové záznamníky

Lietadlo pred pádom zachvátil požiar

Irán odmieta vydať letové záznamníky

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské lietadlo, ktoré sa zrútilo v stredu pri Teheráne, nepožiadalo o pomoc a pokúšalo sa vrátiť späť na letisko. Informovali o tom vo štvrtok iránski vyšetrovatelia v predbežnej správe. Boeing 737-800 so 176 ľuďmi na palube havaroval krátko po štarte. Nehodu nikto neprežil.Vyšetrovatelia tiež uviedli, že lietadlo pred pádom zachvátil požiar. Havária spôsobila následne na zemi masívny výbuch, pravdepodobne preto, že lietadlo bolo pred plánovanou cestou do Kyjeva plné paliva.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzičasom oznámil, že experti z Ukrajiny dorazili do Teheránu, aby asistovali pri vyšetrovaní. “Prioritou Ukrajiny je bezpochyby stanovenie príčin havárie lietadla," uviedol Zelenskyj a dodal, že "pravdu určite zistíme".Správa tiež potvrdila, že sa podarilo nájsť letové záznamníky, tie sú však údajne čiastočne poškodené a časť dát sa preto stratila.Irán však oznámil, že letové záznamníky nevydá. Podľa medzinárodných pravidiel leteckej dopravy má Irán právo viesť vyšetrovanie, avšak výrobcovia sú do tohto procesu zvyčajne zapojení. Podľa expertov je len málo krajín schopných analyzovať takzvané čierne skrinky.Za normálnych okolností by v každom medzinárodnom vyšetrovaní zahŕňajúcom boeingy zohrávala rolu americká Národná rada pre bezpečnosť dopravy (NTSB).Väčšinu pasažierov Boeingu 737-800 tvorili Iránci a Kanaďania. Na palube sa nachádzalo tiež 11 Ukrajincov, z ktorých deviati tvorili posádku. Predbežné vyšetrovanie vylúčilo laser alebo elektromagnetické zásahy ako príčinu nehody